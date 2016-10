ME.Klubtour: So sah es in Köln mit Denyo und Euch aus

Gäste der MUSIKEXPRESS Klubtour in Köln mussten im Vorfeld mit einer schlechten und einer guten Nachricht klarkommen. Die schlechte: Weil Prinz Pi bei seinem umjubelten ME.Klubtour-Auftritt zwei Tage zuvor in Hamburg seine Stimme verlor, musste er seine Show im Club Bahnhof Ehrenfeld leider absagen. Die gute: Die im Anschluss an sein Konzert geplante HipHop-Party mit unter anderem Denyo aka Sir Rap-A-Lot am Dj-Pult sollte trotzdem stattfinden. So kam es dann glücklicherweise auch. Und siehe da: Die Besucherinnen und Besucher hatten offensichtlich trotzdem ihren Spaß!

Die ME.Klubtour macht am 14. Oktober in München sowie am 4. November in Leipzig Halt. Die Details zu beiden Veranstaltungen findet Ihr auf Facebook: