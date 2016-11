Nach dem Sieg Donald Trumps: Run The Jewels spenden Trost in Form eines neuen Songs

Run The Jewels, vor allem aber Killer Mike hielten sich noch nie mit Gedanken zu politischen Entwicklungen zurück. Er zeigte sich entsetzt und wütend über die Polizeigewalt in den USA, auch über Trump wusste er nichts Positives zu sagen.

Um uns nach der Wahl Trumps zum neuen US-amerikanischen Präsidenten ein bisschen aufzumuntern, haben Run The Jewels ungeplant einen neuen Song veröffentlicht. „for our friends. for our family. for everyone who is hurting or scared right now. here is a song we wrote months ago. we werent planning on releasing it yet but… well it feels right, now. its about fear and its about love and its about wanting more for all of us. its called 2100. we hope it finds you well“, schreibt das Duo auf Twitter.

Zuletzt ließ das Duo einen neuen Song, „Talk To Me“, hören, das ein Vorbote auf das kommende dritte Album der Band sein soll. Wann die neue Platte kommt, ist aber noch nicht bekannt. Run The Jewels planen jedoch, noch dieses Jahr zu veröffentlichen.

Hier könnt Ihr den Song hören: