The Last Shadow Puppets covern Leonard Cohens „Is This What You Wanted“

The Last Shadow Puppets haben ein Video veröffentlicht, aber nicht etwa zu einem der Songs des letzten Albums EVERYTHING YOU’VE COME TO EXPECT. Nein, Alex Turner und Miles Kane haben sich an einem Song von Leonard Cohen aus dem Jahr 1974 versucht – „Is This What You Wanted“ – und dazu auch noch einen ganz ansehnlichen Clip gedreht.

Der Song ist Vorbote einer EP, die am 2.Dezember erscheinen wird. Die EP namens „The Dream Synopsis“ wird sechs Tracks enthalten – unter anderem den gleichnamigen Song aus dem aktuellen Album, nur in einer neuen Version. Auch „Aviation“ wird es in neuer Fassung zu hören geben.

Außerdem werden auch das Cohen-Cover, das The-Fall-Cover „Totally Wired“, das die Last Shadow Puppets während der diesjährigen Tour häufiger spielten und zwei weitere Songs auf der EP zu hören sein: „Le Cactus“, ein Cover von Jacques Dutronc, und „This Is Your Life“, ein Glaxo-Babies-Cover. Auf der Homepage der Band kann man die EP bereits vorbestellen.