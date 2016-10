The White Stripes verkaufen „Icky Trump“-Shirts

The White Stripes beginnen offenbar einen kleinen Feldzug gegen Donald Trump: Nachdem sich Jack White und Meg White vor drei Tagen erst zusammentaten, um sich gemeinsam gegen die Nutzung ihres Hits „Seven Nation Army“ vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten (oder seinen Anhängern) auszusprechen, legten sie nun nach. Im Webshop von Whites Label Third Man Records verkaufen sie in Anlehnung an ihr Album ICKY THUMP am Donnerstag rote T-Shirts mit dem Vorderaufdruck „Icky Trump“. Auf der Rückseite prangen die einschlägigen Textzeilen:

White Americans? What?

Nothing better to do?

Why don’t you kick yourself out?

You’re an immigrant, too?

Who’s using who?

What should we do?

Well, you can’t be a pimp

And a prostitute, too