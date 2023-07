Alles muss raus: Zusammen mit seinem Label versteigert er noch bis zum 30. Juli ganz besondere Gegenstände.

Jack White und sein Label „Third Man Records“ versteigern eine Reihe seltener Gegenstände in einem „Third Man Garage Sale“. Laut dem Partner „Everything But The House“, einem Online-Auktionshaus für alles Ungewöhnliche, reichen die Gegenstände von musikalischer Ausrüstung und Bühnenrequisiten bis hin zu Möbeln, Elektrofahrzeugen und mechanischen Neuheiten. Die Auktion bietet „Sammlerstücke und besondere Gegenstände, […] alles direkt aus den historischen Archiven des Labels und Jack Whites Garage“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Auktion.

Zu den Sammlerstücken gehören die Framus-Akustikgitarre aus der White-Stripes-Ära, die in dem Musikvideo „We’re Going To Be Friends“ verwendet wurde, eine blaue Ernie-Ball-Gitarre von St. Vincent, die auf der „Boarding-House-Reach“-Tour verwendet wurde, ein gelbes CitiCar von Third Man Records, Equipment aus dem Third-Man-Records-Studio, Requisiten von den Aufnahmen zum Album CONSOLERS OF THE LONELY und Whites persönlicher Tesla.

Wie er zu dem Tesla kam? Jack White hatte einmal eine private Show für Tesla-Mitarbeiter gegeben und so das E-Auto bekommen. Mittlerweile ist der Musiker aber nicht mehr so gut auf Elon Musk zu sprechen. Im Dezember 2022 rief der Rocker Musk wegen seiner Heuchelei in Bezug auf „freie Meinungsäußerung“ an und kündigte an, Third Man Records von Twitter zu entfernen. Der 2013er Tesla befindet sich angeblich in einem „insgesamt guten Zustand“ und ist im unten stehenden Video der Raconteurs zu sehen.

Der „Third Man Garage Sale: Collection from Third Man Records and Jack White“ ist die zweite Online-Auktion, an der sich die Plattenfirma beteiligt. Die Auktion läuft vom 25. Juli bis zum 30. Juli. Die Versteigerung findet über die Online-Auktionsseite von „Everything But The House“ statt und ist ab sofort online.

Ein Teil des Erlöses aus dem Garagenverkauf kommt der „Clark Park Coalition“ in Southwest Detroit zugute. Die soziale Einrichtung bietet eine Reihe vielfältiger, hochwertiger Freizeit-, Bildungs-, Sozial- und Mentorenprogramme für Familien im Südwesten Detroits an, die die Entwicklung von Fähigkeiten fördern, die den örtlichen Jugendlichen helfen, sich zu verantwortungsvollen, selbstbewussten Erwachsenen zu entwickeln.