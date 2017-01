Video: The xx spielen „Say Something Loving“ bei Jimmy Fallon

Dass The xx, nun ja, interessante Performer vor laufenden Kameras sind, hatten sie zuletzt bei „Saturday Night Live“ bewiesen. Im November traten sie dort auf, präsentierten ihre erste neue Single „On Hold“ und gingen für ihre Verhältnisse so richtig ab. Nun, zwei Monate und die Veröffentlichung ihres dritten Albums I SEE YOU später, waren sie erneut im US-Fernsehen zu sehen.

Als musikalische Gäste bei Jimmy Fallons „Tonight Show“ und für deren YouTube-Kanal spielten Romy Madley Croft, Oliver Sim und Jamie xx ihren Song „Say Something Loving“ – und performten dabei zurückhaltender als zuvor. Vielleicht, weil es die Musik so verlangt. Vielleicht aber auch, weil sie keine Mätzchen nötig hat.

https://www.youtube.com/watch?v=IqzdrlKn18w Video can’t be loaded: The xx: Say Something Loving (https://www.youtube.com/watch?v=IqzdrlKn18w)

The xx zieren übrigens auch das Cover des aktuellen Musikexpress.