Video: Unsere persönlichen Hypes des Jahres 2016

Ging das echt nur auf diese harte Tour? Ende 2016 haben wir einen Bowie, einen Cohen und einen Prince zu wenig. Und einen Trump zu viel. Wir fühlen uns umstellt von Lügnern, Buhmännern, Schwanzeinkneifern. Deshalb kann unser Jahresrückblick im aktuellen Musikexpress nicht nur ein Rückblick sein. Er soll vielmehr als Appell gelesen werden, sich zu wehren gegen den ganzen Schwindel. Und wir sind nicht allein: Beyoncé, The Yes Men, Jan Böhmermann, Alicia Keys, Toni Erdmann, Anohni, Maurice Summen und Dr. Dylan helfen uns! Unter anderem.

Unsere Videoredakteurin Ines Punessen nämlich wollte es genauer wissen: Warum ist BLONDE von Frank Ocean Dein Album des Jahres, Albert? Was begeisterte Dich so sehr an Solanges A SEAT AT THE TABLE, Annett? Welches Newcomer-Album begleitete Dich am meisten, Stephan? Und: Welchen Hype hieltest Du 2016 für übertrieben, Ivo, Albert, Stephan?

„Ein überbewerteter Hype des Jahres 2016 war…“

Das dritte Ergebnis könnt Ihr hier sehen: Nachdem diverse ME-Redaktionsmitglieder bereits ihr jeweiliges Album des Jahres 2016 erklärten und von ihren Newcomer-Alben des Jahres schwärmten, reden sie nun über die überbewerteten Hypes des Jahres 2016. In einem Satz oder zwei.

https://www.youtube.com/watch?v=E_Sfu3017os Video can’t be loaded: Das ME-1-Satz-Kommando: Überbewerteter Hype des Jahres (https://www.youtube.com/watch?v=E_Sfu3017os)

