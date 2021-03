Modernes, schillerndes, vielleicht sogar wahnsinniges Kino at its best: Tänzerin Ema (Mariana di Girolami) und Choreograph Gastón (Gael Garcia Bernal) müssen ihren Adoptivsohn zurückgeben. Doch anstatt deswegen zu leiden, stürzt sich Ema in ein flammend-aufregendes Leben voller Musik, Kunst und Liebe. Sie möchte ihr Schicksal selbst bestimmen – koste es, was es wolle.

Pablo Larraín („Jackie – Die First Lady, „No“, „Neruda“) widmet sich mit „Ema“ der heutigen Jugend, ihrer Absolutheit, ihrer Freiheit, ihrer Kompromisslosigkeit. In seinen flirrenden, aufgeladenen Bildern, die zwischen harter Realität und Metapher oszillieren, fängt Larraín die explosive Kraft einer unvergesslichen Heldin ein.

Wer sich auf dieses flammende Märchen mit Musik von Nicolas Jaar einlässt, wird mitgerissen in ein Delirium, das seinesgleichen sucht.

Seht hier den deutschen Trailer zu „Ema“:

Wann ihr „Ema“ sehen könnt

Das energiegeladene, leidenschaftliche Drama „Ema“ hat Rhythmus im Blut und erscheint am 18.03. als Video-on-Demand sowie ab 25.03. als Blu-ray und DVD.

Wenn ein hypnotisierender Beat dropped, ein Rhythmus euch in seinen Bann zieht, die Vibes euch packen und nicht mehr loslassen: DAS ist „Ema“!

