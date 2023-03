50 Cent und Paramount widmen sich in einer Serie den GTA-Themen

50 Cent auf einem Event in New York City, New York, 2010.

Berichten zufolge ist bei Paramount+ eine von 50 Cent mitproduzierte Serie mit dem Arbeitstitel „Vice City“ in Planung. Geschrieben wurde sie von Darnell Metayer und Josh Peters, die beide unter anderem maßgeblich für das Script des kommenden, siebten „Transformers“-Films „Transformers: Rise of the Beasts“ verantwortlich sind. Die Regie soll „John Wick“-Realisator Chad Stahelski übernehmen. Curtis Jackson, wie 50 Cent mit bürgerlichem Namen heißt, ist durch seine Firma G-Unit Film & Television als Produzent beteiligt.

Zudem hat er sich schon jetzt als Werbeträger hervorgetan. Bereits am 2. März hatte Jackson für Verwirrung und Aufregung gesorgt. Der 50-Jährige teilte ein Bild des Schriftzugs zum beliebten Videospiel „GTA: Vice City“. „Erklär ich euch später“ und „Das wird größer als POWER“, schrieb er unter den seitdem gelöschten Post. „Power“ war eine Serie, an deren Produktion er zwischen 2014 und 2020 beteiligt war und in der er selbst eine Hauptrolle spielte.

Vice City wie in „GTA: Vice City“?

Dies ließ viele Fans vermuten, dass der Hintergrund der Ankündigung ein Auftritt 50 Cents im kommenden, wenn auch noch nicht final angekündigten, sechsten Teil der Videospielreihe „Grand Theft Auto“ sein könnte. Das nun bestätigte Serienprojekt hat allerdings allem Anschein nach wenig mit der Reihe und ihren Ablegern „GTA: Vice City“ und „GTA: Vice City Stories“ zu tun, vom Setting und einigen Themen einmal abgesehen: Miami in den 1980ern, Drogenhandel, gestrandete Gestalten, mafiöse Strukturen.

Die Plotsynopse liest sich so:

„Vice City folgt drei Freunden, ehemaligen Soldaten, die Mitte der 80er ihre Heimatstadt Miami zurückkehren, nachdem sie ohne Würden aus dem Militär entlassen wurden, weil sie im Iran-Contra-Skandal involviert waren. Ohne Job-Perspektiven und von ihrem Land verraten, tuen sie sich, getrieben von Geldnot und kriminellen Ambitionen, mit einem mysteriösen kolumbianischen Immigranten zusammen, um gemeinsam Raubüberfälle zu begehen. Getrieben von Geld leben sie eine gewalttätige und gefährliche Version des amerikanischen Traums.“

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei „Vice City“ lediglich um einen Arbeitstitel handelt, da der Name so eng mit der Marke GTA zusammenhängt, an der Paramount keine Rechte hat. Neben seiner Beteiligung an „Power“, inklusive einiger Spin-Offs und dieser Serie, ist 50 Cent auch an einer Serie auf der Grundlage des 2002 erschienenen Emimen-Films „8 Mile“ beteiligt. Seine musikalische Karriere hingegen befindet sich seit spätestens 2010 auf einem absteigenden Ast. Alle Veröffentlichungen nach dem 2005 erschienenen THE MASSACRE konnten dessen kommerziellen Erfolg und den seines Debüts und nach wie vor erfolgreichsten Albums GET RICH OR DIE TRYIN‘ nicht reproduzieren.