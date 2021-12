50 Cents nächstes Album könnte sein letztes sein

50 Cent bei der Premiere von „Power Book III: Raising Kanan" im Hammerstein Ballroom am 15. Juli 2021 in New York City. (Foto: John Lamparski/FilmMagic)

50 Cent hat kürzlich ein mögliches Ende seiner Rap-Karriere angekündigt. Bevor er sein Musikerdasein jedoch endgültig beendet, möchte er noch ein letztes Album veröffentlichen. Vielleicht auch, weil er für Einige nicht mehr zu den Top 10 der Rapper*innen in New York zählt.

Auch in der Vergangenheit hat 50 Cent schon öfter mit dem Gedanken gespielt, seine musikalische Karriere zu beenden. Schon länger ist der Rapper nämlich nicht mehr ausschließlich in der Welt des HipHop unterwegs. Beruflich ist er auch als Businessman und Executive Producer seines eigenen Serien-Franchises „Power“ tätig. Mit Musikmachen könnte es das jetzt allerdings erstmal gewesen sein.

Denn auf Instagram teilte 50 Cent kürzlich ein Video von einem seiner Konzerte in Las Vegas und schrieb dazu: „Mein nächstes Album könnte mein letztes sein. Ich habe Hip-Hop 14 Jahre lang terrorisiert […] Die Zahlen lügen nicht, aber offenbar bin ich niemandes Liebling“.

Auch seine Platzierung in den Top 10 der New Yorker Rapper*innen spricht 50 Cent in dem Post an: „Ich bin in der Top 10 der Rapper, ob lebendig oder tot. Und ich bin noch lange nicht fertig“.

50 Cent möchte also nochmal beweisen, was er kann. Seit dem Erscheinen seines bisher letzten Albums ANIMAL AMBITION aus dem Jahr 2014 hat der Rapper auch schon des Öfteren ein neues Album namens STREET KING IMMORTAL angekündigt. Bis jetzt wurde es allerdings noch nicht veröffentlicht. Ob es sich bei dem neuen Album um dieses handelt, oder ob 50 Cent an einem gänzlich neuen Projekt arbeitet, ist bislang unklar.