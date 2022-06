800. Ausgabe: Diese Alben haben unsere Leben verändert

Seit der ersten deutschsprachigen Ausgabe des MUSIKEXPRESS, seit Juli 1969 also und somit seit 799 Heften, versuchen wir Popmusik und die damit einhergehende Kultur zu verstehen und weiterzugeben. Wir analysieren, wir kontextualisieren, wir rezensieren, wir philosophieren, manchmal schwadronieren wir auch und sollten uns dann lieber verdünnisieren.

Zum Jubiläum mit unserer 800. Ausgabe wollen wir’s mal anders machen: Hier soll es darum gehen, was uns ursächlich zur Musik führt. Und das ist trotz aller Hirnerei zunächst das Herz – oder der Bauch, wenn einem der Bass in die Eingeweide fährt und uns zum Tanzen bringt, ohne dass wir wissen, wer diesen Song geschrieben, wer ihn remixt hat und in welchem Jahr er auf welchem Label erschienen ist.

Wir schreiben also über Gefühle und die werden so großgeschrieben, dass wir ihnen fast das ganze Heft widmen. Wo man sonst Hintergrundberichte zu neuen Acts, Platten, Szenen und Trends finden, schütten uns auf 40 unserer Kernautor*innen, sowie 40 Musiker*innen ihre Herzen aus und schreiben über Alben, die ihr Leben verändert haben. Die sie berührt und beseelt haben. Die ihnen eine Welt eröffnet haben. Nach denen nichts mehr war wie davor.

Tauchen wir also ein in lebenslange Lieben, unverzeihliche Jugendsünden und vor allem viele, viele persönliche Anekdoten. Denn neben allem Nerdwissen, neben allem Checkertum ist die Wahrnehmung von Musik doch in erster Linie subjektiv – und muss das auch immer bleiben. So eint sie uns, lässt sie uns einander in die Arme fallen und ermöglicht sie herrliche Streits. Gelebte Popkultur eben.

Die MUSIKEXPRESS-Ausgabe 08/22 ist ab dem 14. Juli im Handel.

800 Ausgaben Musikexpress – das große Jubiläum!

Da sage noch einer, Print sei dead! Der vermeintlichen Allmacht von Algorithmen zum Trotz verteidigt MUSIKEXPRESS nun schon seit mehr als 50 Jahren seinen Stammplatz am Kiosk, wo er ab 14. Juli in seinem 800. Gewand zu finden ist.

1969 startete MUSIKEXPRESS als eigenständige, deutsche Version des niederländischen Vorbilds. Als Deutschlands ältestes Musikmagazin ist er längst eine Ikone geworden: MUSIKEXPRESS erklärt die popkulturelle Gegenwart, schlägt Brücken in die Vergangenheit und blickt in die Zukunft.

Schließlich entsteht kein Popsong einfach so aus sich heraus. Immer liegen Einflüsse zugrunde, sind Traditionslinien zu verfolgen. Diese Kontexte aufzuzeigen ist der Job von MUSIKEXPRESS. Doch nicht nur!

Schließlich ist Musik in erster Linie Herzenssache – sie berührt uns, ob wir wollen oder nicht. Daher widmen wir unsere Jubiläumsausgabe 80 Alben, die unsere Leben verändert haben. 40 Stammautor*innen des Magazins und 40 Prominente wie Tocotronic, Thees Uhlmann, Wanda, Noga Erez, Sportfreunde Stiller, Calexico und Robert Stadlober schreiben über Platten, nach denen nichts mehr wie davor war: von den Beatles über Bowie bis Florence und Kendrick Lamar. Es gibt vieles (wieder-)zuentdecken!

