A Summer’s Tale 2018: Wir verlosen Tickets für das Festival

Vom 01. bis zum 04. August 2018 findet wieder das Festival A Summer's Tale in Luhmühlen statt. Besucher können sich schon jetzt auf eine bunte Mischung aus Musik, Natur, Kultur und Genuss freuen. Zwischen Wäldern, Mooren und Birkenhainen bietet das Festival alles, was man sich wünschen kann – auch abseits vom Musikprogramm. So gibt es unter anderem Lesungen, Comedy- und Theateraufführungen, Perspektiven und Portraits. Aber auch Workshops wie Yoga, Kochen, Studieren und Tanzen stehen auf dem Programm. Und wer es abenteuerlicher mag, kann zum Beispiel auch Kanufahren. Kulinarische Besonderheiten sorgen für das leibliche Wohl auf dem A Summer's Tale.

A Summer’s Tale 2018: Programm

Das diesjährige Programm vom A Summer’s Tale ist sehr umfangreich, erst im März 2018 kamen 48 neue Programmpunkte hinzu. Eine Übersicht über das komplette Programm gibt es auf der Festival-Website.

Konzerte

Mando Diao | Fury In The Slaughterhouse | Editors | Madness | Belle & Sebastian | Passenger | Kettcar | New Model Army | Grizzly Bear | Tocotronic | Oh Wonder | Gisbert Zu Knyphausen | Meute | Hothouse Flowers | Jonathan Jeremiah | Kt Tunstall | Kat Frankie | Wallis Bird | Warhaus | Fantastic Negrito | Torpus & The Art Directors | Isolation Berlin | Gurr | Intergalactic Lovers | Riley Pearce | Rob Lynch | Jon Flemming Olsen

Shows & Performances

Der Postillon – Live | Zeiglers Wunderbare Welt Des Fussballs – Live

Poetry Slam | Micky Beisenherz & Oliver Polak | Shahak Shapira

Feierabend-comedy | Siegfried & Joy | Herr Schröder | Andy Strauss

Robert Alan | Kama Dance Company | Als Donald Trump Nach Emden Kam Aerodice | Hamburger Kneipenchor | Hansemädchen | Massenkaraoke

Lesungen

Linus Volkmann | Lisa Kreissler

Anja Rützel | Die Cops Ham Mein Handy

Film

European Outdoor Film Tour

Shortfilm Sessions, Pt. 1: Music

Shortfilm Sessions, Pt. 2: Animation

Shortfilm Sessions, Pt. 3: Love & Catastrophe

Familie

Raketen-Erna | Reggaehase Booo, Pt. 4 | Die Berglinge

Family Yoga | Familien-kletterbaum | Kindertanz | Zwergstadt

Perspektive und Portraits

Riversurfing | Start With A Friend | König Der Hobos

Imaani Brown: Hallo Deutschland | Unverpackt Einkaufen

Gut Statt Weniger Schlecht | Was Gehen Uns Insekten An?

Workshops und D.I.Y.

Drum Circle | Bunte Stulle | Kunst Im Dialog | Smarte Fotografie

Makramee-schmuck | Woodworking | Was Guckst Du? Comic-workshop

Keep It Fresh | Vom Guten Gefühl, Das Richtige Zu Tun

Kleine Wetterkunde | Mit Kompass Und Karte Unterwegs

Wwf: Design Thinking Workshop

Wwf: Stoppen Wir Dir Plastikflut?!

Kletteryoga | Surfyoga | Tai Chi | Shiatsu | Meditation | Vinyasa Yoga Handstand Workshop | Acro Yoga | Thai Massage Workshsop

Northern Soul Dance | Swing Workshop

Electro Swing Workshop

Outdoor & Activities

Globetrotter Waldwinkel | Wwf-welt | Polarcamp

Kanu | Posterkrauts Siebdruckausstellung | Activity Area

Adresse

Eventpark Luhmühlen

Westergellerser Heide 1

21394 Westergellersen

Tickets

Tagestickets für das A Summer’s Tale gibt es bereits ab 49 Euro. Ein Kombiticket gibt es ab 134 Euro und ein Familien-Kombiticket ab 354 Euro. Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise gibt es direkt auf der Website des Festivals.

Ticketverlosung

Noch besser ist es natürlich, wenn Ihr für Tickets gar nichts zahlen müsst – und hier kommt Eure große Chance. Wir verlosen nämlich Karten für das A Summer’s Tale 2018. Und zwar:

1x 2 Kombitickets

Beantwortet einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Von wann bis wann findet das A Summer’s Tale in diesem Jahr statt?

