AC/DC: Seht hier das offizielle Video zu „Shot In The Dark“

Ausschnitt aus dem neuen Musikvideo zu „Shot In The Dark“ von AC/DC

AC/DC bringen mit POWER UP das erste neue Studio-Album seit sechs Jahren heraus. Kein Wunder, dass die Spannung von Woche zu Woche steigt. Nun lassen die Rocker eine erste Bombe platzen und veröffentlichen das erste Musikvideo zur Single „Shot In The Dark“ von der neuen Platte.

Angus Young beschreibt „Shot In The Dark“ als „eine starke Single aus einem kraftvollen Rock-Album.“ Und er verspricht: „Ihr werdet das Lied hören und sofort wissen, dass es sich um AC/DC handelt. Das ist es, wonach wir immer gestrebt haben!“ Das neue Album der australischen Rock-Veteranen kommt am 13. November auf den Markt.

Das Video ist am Montag (27. Oktober) auf YouTube erschienen.

Schaut es Euch hier an:

