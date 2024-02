Adele trainiert „wie eine Athletin“ in Vorbereitung auf München-Gigs

Grund sei unter anderem die „verdammt große“ Bühne, gibt die Sängerin in einem Statement bekannt.

Im Sommer 2024 kommt Adele für zehn Konzerte nach Deutschland. Alle diesjährigen Auftritte der Sängerin in Europa sind nur für München angesetzt. Für diese Gigs bringt sich die 35-Jährige körperlich jetzt schon in Form. Sie hat nun erzählt, dass sie bereits „wie eine Athletin trainiert“, um sich auf die Live-Shows im August vorzubereiten.

„Die Bühne ist verdammt groß“

Nach Angaben von „Mailonline“ stehen bis zu drei Übungseinheiten pro Tag auf ihrem Plan, um bis Anfang August ausreichend fit zu sein. „Der Grund dafür, dass ich wieder wie eine Athletin trainiere, ist, dass die Bühne, die ich in Deutschland angekündigt habe, verdammt groß ist“, erklärt Adele dazu in ihrem offiziellen Statement. Besagte Stage wird sogar extra für die „Hello“-Sängerin gebaut. Das Pop-Up-Stadion soll eine Open-Air-Veranstaltung für bis zu 80.000 Personen pro Abend möglich machen. Erste Bilder der Adele-Arena gibt es bereits hier zu sehen.

Vielleicht müsse die Musikerin auch auf unkonventionelle Trainingsmethoden zurückgreifen, um für die meterlangen Stege der Konzertarena gewappnet zu sein. Sie führte aus, dass sie „vielleicht anfangen wird, das zu tun, was Beyoncé tun musste, als sie ein Teenager war“ – also beständig in einem Park oder auf einem Laufband mit hohen Absätzen laufen gehen.

Aus vier werden acht, aus acht werden zehn

Vorerst waren nur vier Konzerte für München geplant – dann acht, und jetzt zehn. Wobei es wohl nun bei diesen zehn Gigs bleiben soll. Grund dafür ist der erwartete, enorme Ansturm auf die Tickets. Bis zum Abschluss der Presale-Registrierung „hatten sich bereits mehr als 2,2 Millionen Fans für die nunmehr insgesamt 10 Open-Air-Konzerte auf der Messe München angemeldet“, heißt es vom Veranstalter.

Adeles Instagram-Beitrag dazu:

Alles zum Vorverkauf

Der Vorverkauf für die registrierten Fans beginnt am Mittwoch, dem 7. Februar, 10.00 Uhr morgens, in einer Staffelung. Zunächst gibt es die Tickets für den 2., 3., 9. und 10. August. Um 14.00 Uhr folgen die Eintrittskarten für den 14., 16., 23. und 24. August. Die neunte und zehnte Show am 30. und 31. August gehen um 18:00 Uhr in den Presale.

Termine im Überblick:

Fr. 02.08.2024 München Messe München

Sa. 03.08.2024 München Messe München

Fr. 09.08.2024 München Messe München

Sa. 10.08.2024 München Messe München

Mi. 14.08.2024 München Messe München

Fr. 16.08.2024 München Messe München

Fr. 23.08.2024 München Messe München

Sa. 24.08.2024 München Messe München

Fr. 30.08.2024 München Messe München

Sa. 31.08.2024 München Messe München

Wer keine Presale-Registrierung hat, aber Adele trotzdem nicht verpassen will, erfährt hier wann es wo welche Tickets gibt und wie der Vorverkaufsstress am besten umgangen werden kann, um (hoffentlich) bei den begehrten Gigs dabei zu sein.