Adele wäre gerne beim Madonna-Konzert gewesen

„Ich bin traurig, dass ich nicht bei der London-Show sein konnte. Aber ich sehe sie, wenn sie in L.A. ist.“

Bei ihrem eigenen Konzert in Las Vegas feierte Adele ihr Coming-out als Madonna-Fan. Sie trat an den Tag auf, an dem die Queen Of Pop ihre „Celebration“-Tour in London eröffnete. Während einer Cover-Version von Lady Gagas „Bad Romance“ fragte die Sängerin die Crowd: „Wusstet ihr, dass Madonna heute ihr Eröffnungskonzert spielt? Haben wir hier ein paar Madonna-Fans?“.

Ihre Fans jubelten, und auch Adele gab ihre Begeisterung für die „Vogue“-Sängerin bekannt und erklärte zur Tour: „Ich liebe Madonna und ich bin sehr, sehr aufgeregt“. Sie sei ebenfalls sehr froh, dass es Madonna nach ihren gesundheitlichen Problemen wieder besser ginge.

Video von Adeles Konzert in Las Vegas

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adele hätte gerne selbst das Konzert in London besucht und erklärte: „Ich bin sehr traurig, dass ich nicht bei der London-Show sein konnte, aber ich sehe sie, wenn sie nach L.A. kommt“. Die „The Celebration“-Tour ist mit 78 Shows angekündigt und präsentiert die größten Hits der Sängerin.