Wer bei Games auf eine Box mit Datenträger verzichten kann und stattdessen Spiele rein digital kauft, findet in den jeweiligen Online-Stores von PlayStation und Xbox regelmäßig Deals und Angebote der Woche. Da man bei den ganzen Schnäppchen schon mal schnell den Überblick verlieren kann und das Scrollen durch meterlange Listen müßig und zeitaufreibend ist, findet Ihr hier unsere aktuellen Empfehlungen für den PlayStation Store von Sony.

Days of Play: Massig Angebote im PlayStation Store

Vom 07. bis zum 17. Juni finden in diesem Jahr die jährlichen Days of Play mit jeder Menge Schnäppchen statt. Doch auch abseits davon gibt es noch weitere Deals. Hier sind unsere fünf Favoriten:

Hitman 2

Der geklonte Auftragskiller Agent 47 reist in „Hitman 2“ wieder um die ganze Welt und wird viele verschiedene Länder und Schauplätze besuchen. Darunter auch Miami, wo es ein laufendes Motorsport-Rennen gibt, welches Agent 47 manipulieren kann. Aber natürlich ist Miami nur ein Schauplatz von vielen. So gibt es auch noch düstere Regenwälder und sonnengetränkte Straßen als weitere Spielgebiete.

Devil May Cry 5

Lange mussten Spieler auf einen neuen Teil der „Devil May Cry“-Reihe warten. „DmC: Devil May Cry“, das Reboot der Reihe, war bei Fans so kontrovers, dass Capcom sich dazu entschlossen hat, eine direkte Fortsetzung von Teil 4 zu machen und das Reboot zu ignorieren. Nun, das Warten hat sich gelohnt, denn es gibt in „DMC5“ nicht nur ein Wiedersehem mit dem klassichen Dante, auch Nero aus Teil 4 ist wieder mit dabei. Und dann gibt es mit dem mysteriösen V auch noch einen dritten spielbaren Charakter, über den wir an dieser Stelle nicht zu viel verraten wollen. Abgerundet wird das Spiel durch schnelles, forderndes und extrem stylisches Gameplay und dem dazu passenden Soundtrack.

Resident Evil 2

Und noch mal Capcom: Der zweite Teil der „Resident Evil“-Reihe zählt für viele Fans immer noch zum besten Spiel. Umso größer war dann auch die Freude, als bekannt wurde, dass Capcom offiziell an einem Remake arbeitet. Dieses Remake erschien Anfang 2019 und wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Wer noch nicht zugeschlagen hat, erhält jetzt seine Chance: Denn „Resident Evil 2“ gibt es aktuell als Angebote im PlayStation Store.

The Last Of Us Remastered

„The Last Of Us“ von „Uncharted“-Entwickler Naughty Dog erschien ursprünglich bereits für die PlayStation 3, doch für die PS4 gab es eine Neuauflage mit bessere Grafik und höherer Auflösung. Außerdem enthält „The Last Of Us Remastered“ auch noch den Singleplayer-DLC „Left Behind“, einen neuen Schwierigkeitsgrad und einen Blick hinter die Kulissen. Darum geht es: Eine Pandemie hat die Welt erschüttert und Joel muss mit Teenagerin Ellie durch die Ruinen der USA reisen, denn Ellie trägt in sich das Heilmittel für die Pandemie, denn sie scheint immun gegen die Krankheit zu sein, die fast die gesamte Menschheit ausgelöscht und in Zombie-ähnliche Kreaturen verwandelt hat.

Marvel’s Spider-Man

Peter Parker ist in „Marvel’s Spider-Man“ 23 Jahre alt und kurz davor, seinen Collegeabschluss zu machen. Nebenbei arbeitet er als Praktikant in einem Labor und dann ist er natürlich auch noch Spider-Man, die freundliche Spinne von Nebenan. Das Spinnenkostüm trägt er schon seit inzwischen acht Jahren und für die Einwohner von New York gilt er als Beschützer der Stadt.

Zu Beginn des Spiels macht Spider-Man Wilson Fisk dingfest. Kurz darauf trifft er auf eine neue Verbrecherbande namens „Inner Demons“, die von Mister Negative angeführt wird. Dabei handelt es sich um Martin Li, einem hoch angesehen Philanthropen, der unter anderem F.E.A.S.T. gegründet hat und leitet – eine sichere Unterkunft für Obdachlose. Das verkompliziert die Dinge für Peter Parker, denn seine Tante May arbeitet für F.E.A.S.T.

Die komplette Liste aller Angebote im PlayStation Store findet ihr hier: Days of Play im PlayStation Store.