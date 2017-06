Anhören: Fleet Foxes mit neuer Single „If You Need To, Keep Time On Me“

Nicht mehr lang, dann erscheint endlich das neue Album der Fleet Foxes. CRACK-UP wird es heißen, Realease-Datum ist der 16. Juni. Um die Vorfreude noch ein wenig zu steigern, hat die Band um Robin Pecknold nun den Song „If You Need To, Keep Time On Me“ veröffentlicht.

Hier könnt Ihr Euch den Song direkt anhören:

Fleet Foxes haben seit 2011 kein Album mehr veröffentlicht, damals brachten sie HELPLESSNESS BLUES heraus, den Nachfolger zu ihrem 2008er Debüt FLEET FOXES. Kurz nach dem Release des kommenden Albums CRACK-UP wird die Band ein intimes Konzert in Berlin spielen, die Karten für die Show im Festsaal Kreuzberg (25. Juni) sind aber schon vergriffen. Im November folgen allerdings noch Konzerte in Köln, Hamburg und wieder in Berlin.