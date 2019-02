Arcade Fire wollen dieses Jahr einen neuen Song veröffentlichen

Arcade Fire lassen (bald) wieder von sich hören: Sänger Win Butler hat verraten, dass seine Band im Laufe des Jahres einen neuen Song veröffentlichen will.

In einem Basketball-Podcast erwähnte Basketball-Fan und Hobby-Spieler Butler beiläufig, dass er an einem neuen Track arbeite, der „eher früher als später“ herauskommen würde. Auf die Nachfrage des Moderators, ob Butler gerade erklärt hätte, dass dieses Jahr eine neue Single von Arcade Fire erscheinen würde, antwortete Butler mit einem knappen „Yeah“.

Arcade Fires fünftes Album EVERYTHING NOW erschien im Juli 2017 und erhielt durchwachsene Kritiken. ME-Autor André Boße lobte die Platte und attestierte: „Erst Disco-Funk mit Botschaft, dann großer Pop für die Weltflucht.“ Kurz vor der Veröffentlichung gaben sie zwei exklusive Deutschlandkonzerte. Ihre Show in der Berliner Wuhlheide beschrieb ME-Redakteur Fabian Soethof als „ein routiniertes Spektakel“ „zwischen Schlagerpop und Checkertum“. Zuletzt traten sie im Spätsommer 2018 in Berlin auf.

