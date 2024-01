Ariana Grande kündigt neues Album ETERNAL SUNSHINE an

Am 08. März wird der Nachfolger zu POSITIONS herauskommen. Alle Infos gibt's hier.

Vier Jahre ist Ariana Grandes letzte LP POSITIONS nun her, seither konzentrierte sich die 30-Jährige vor allem auf die Dreharbeiten zum Musical „Wicked“. Doch jetzt gibt die Sängerin und Schauspielerin bekannt, dass ein Nachfolgeralbum ansteht. ETERNAL SUNSHINE heißt die neue Plattet und sie wird am 08. März erscheinen.

Albumtitel als Hommage an Jim-Carrey-Film

Der Titel ETERNAL SUNSHINE kommt nicht von ungefähr – er ist eine Verneigung vor Michel Gondrys und Charlie Kaufmans Film „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (2004), in dem Jim Carrey und Kate Winslet in den Hauptrollen zu sehen waren. Grande ist nämlich großer Fan von Carrey und arbeitete bereits mit ihm und Gondrys in der zweiten Staffel von „Kidding“ zusammen, die sie im Anschluss als „schönste Erfahrung“ ihres Lebens beschrieb.

Seht hier das Album-Cover mitsamt Ankündigung auf Instagram:

Nach einer längeren musikalischen Pause veröffentlichte Ariana Grande zuletzt den Track „yes, and?“ am 16. Januar. Die erste Single-Auskopplung der Platte adressiert Grandes Skeptiker:innen und deren Kritik gegenüber der Sängerin. Sie schrieb und produzierte den Song mit Max Martin und Ilya Salmanzadeh, die in der Vergangenheit ebenfalls an Songs wie „Problem“ und „No Teams Left to Cry“ mitwirkten. Das dazugehörige Musikvideo ließ Fans bereits auf ein neues Werk spekulieren, da die erste Szene eine rote Karte mit der Aufschrift „ag7“ zeigt. Auf Social Media vermuteten viele, dass es sich damit um die Ankündigung ihres siebten Studioalbums handelte.

Hört hier in „yes, and?“ rein: