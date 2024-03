„Bad Boys 4“: Erster Trailer veröffentlicht

Will Smith und Martin Lawrence sind zurück. Seht hier den Action-Trailer zum vierten Part.

Am 13. Juni ist es soweit: „Bad Boys: Ride or Die“, der 4. Teil der Action-Komödie kommt in die deutschen Kinos.

Sony hat vor wenigen Stunden den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Hier geht’s zum Trailer:

Das ist über „Bad Boys 4“ bekannt

Im Trailer erfahren wir bereits etwas mehr über die Handlung des neuen Films. In den Nachrichten sehen Mike und Marcus (Will Smith und Martin Lawrence) durch Zufall einen Beitrag über den im dritten Teil ermordeten Captain Howard. Dieser wird beschuldigt, jahrelang mit Drogenhändlern zusammengearbeitet zu haben. Die beiden Cops sind sich sicher: Ihrem ehemaligen Boss wird fälschlicherweise etwas angehängt. Sie machen es sich zur Mission, seinen Namen reinzuwaschen und die Verschwörung aufzuklären – und begeben sich auf eine Reise voller Action.

Nachdem im vorherigen Teil „Bad Boys for Life“ (2020) mehr über die ernste Vergangenheit der beiden Hauptcharaktere bekannt wurde, soll der neue Part wieder mehr auf Comedy setzen, wie die beiden Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah bereits verraten haben.

Erster „Bad Boys“-Film nach Ohrfeigen-Skandal

Nachdem Will Smith den Schauspieler Chris Rock im März 2022 öffentlich geohrfeigt hatte, kursierten Gerüchte zu pausierten Dreharbeiten zu „Bad Boys 4“. Der Status des vierten Films sei wackelig gewesen. Doch dem Gerücht haben Will Smith und Martin Lawrence bereit im Januar 2023 ein Ende gesetzt. Auf Instagram verkündeten sie stolz das Sequel.

Der erste Film, „Bad Boys“, wurde 1995 veröffentlicht und war ein großer Erfolg an den Kinokassen. Es folgte 2003 „Bad Boys II“, der ebenfalls beliebt war, jedoch eine lange Pause bis zum nächsten Teil einläutete. Es dauerte 17 Jahre, bis „Bad Boys for Life“ im Jahr 2020 schließlich herauskam. Trotz der langen Wartezeit erfreute sich der dritte Part großer Beliebtheit und war ein erneuter Kassenschlager.