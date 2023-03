„Biggest asshole in the room“: Mavi Phoenix kündigt mit Video ein neues Album an

Die erste Single zum dritten Album des Linzer Pop-Rap-LoFi-Phänomens Mavi Phoenix ist erschienen. „Biggest asshole in the room“, so ihr Titel, befasst sich unter dem ausgegebenen Motto „Sometimes you’re the toxic one“ mit dem Erkennen, selbst das Problem in einer Beziehung zu sein.

Dem zugehörigen Gefühl verleiht auch das Video Ausdruck. In einer isolierenden Plastiksphäre treibt Mavi Phoenix allein auf einem See vor sich hin. In alle Richtungen abgeschottet, mit einer Motorsäge als einzigem angedeuteten Ausweg, ohne sinnvolles Steuerelement. Auch der distortionlastige Sound, der sich noch tiefer in die Atmosphäre des typischen LoFi-Kratzens lehnt, spielt mit der Orientierungslosigkeit hinterm eigenen Schuldbewusstsein.

In einem zugehörigen Statement äußert der 27-Jährige, dass der Song emotional und persönlich ein Meilenstein sei. Er betont auch, dass die Problematik oft nicht in dem Erkennen der eigenen Fehler liege. Neben der Einsicht in persönliche Muster sei es eine ganz andere Sache, „ob man es dann auch wirklich schafft, sich zu ändern“.

Phoenix hatte bereits am 26. Januar bekanntgegeben, dass ein neues Album fertiggestellt sei. Wie die Single wird auch die Platte BIGGEST ASSHOLE IN THE ROOM heißen und am 19. Mai veröffentlicht werden. Wie es scheint, wird es die Introspektive über Liebe fortsetzen, die das 2022 erschienene MARLON bestimmte.

Zuletzt erschien im November 2022 mit „Snooze“ ein Song, der nicht auf MARLON zu hören war.