Billie Eilish bringt eigenes Parfum „Eilish“ auf den Markt

US-Popstar Billie Eilish hat am Mittwoch (20. Oktober) ihr allererstes Parfum angekündigt, an dem sie schon seit einiger Zeit arbeite, wie sie selbst in einem Instagram-Post verriet. Der Duft wird den Namen „Eilish“ tragen und kommt in einem goldenen Torso-förmigen Flakon. Die 19-jährige Sängerin schrieb in der Ankündigung: „Ich bin SO AUFGEREGT, endlich meinen ersten Duft ‚Eilish‘ mit euch zu teilen! Das ist ein Duft, dem ich seit Jahren nachgejagt bin. Das ist mein Lieblingsduft auf der ganzen Welt.“ Das Foto zu ihrem Text zeigt Eilish, wie sie mit dem neuen Parfum posiert.

Sie fügt hinzu: „Parfum war schon immer ein so großer Teil meines Lebens und meiner Existenz, seit ich mich erinnern kann, und es war ein Traum, diesen Duft zu kreieren und meine Ideen zum Leben zu erwecken. Das war eines der aufregendsten Dinge, die ich je gemacht habe. ich kann es kaum erwarten, dass er bald euch gehört!!!!!“ Wann „Eilish“ genau auf den Markt kommt, hat die Sängerin noch nicht verraten – in einem zweiten Instagram-Post heißt es jedoch: „Eilish, kommt diesen November“.

Zuletzt verriet die „Happier Than Ever“-Interpretin, dass sie bei dem YouTube-Special „Dear Earth“ teilnehmen wird. Die digitale Veranstaltung wird am 23. Oktober ausgestrahlt und widmet sich dem Ziel, alle Zuschauer:innen zu mehr Klimaschutz zu motivieren. Neben Billie Eilish machen auch weitere Künstler:innen wie BLACKPINK, Jaden Smith, Anitta und Tinashe bei „Dear Earth“ mit. Billie Eilish jüngstes Album HAPPIER THAN EVER erschien im Juli 2021 und landete in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Charts.