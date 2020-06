Bob Dylan: Hört hier sein erstes neues Album seit acht Jahren im Stream

Das wird Dich auch interessieren





Bob Dylan ist mit einem neuen Album zurück. ROUGH AND ROWDY WAYS besteht aus insgesamt zehn Tracks, wovon „False Prophet“, „I Contain Multitudes“ und „Murder Most Foul“ in den vergangenen Monaten bereits als Vorabsingles erschienen.

ROUGH AND ROWDY WAYS im Stream hören:

Bei „Murder Most Foul“ handelt es sich um einen rund 17-minütigen Track, der von der Ermordung des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy 1963 in Dallas erzählt. Seinen ersten neuen Song seit acht Jahren teilte Dylan Ende März via Twitter, wo er sich außerdem bei seinen „Fans und Followern für all ihre Unterstützung und Loyalität im Laufe der Jahre“ bedankte, bevor er hinzufügte, dass der neue Titel bereits vor einer Weile aufgenommen worden sei. Darin finden sich zahlreiche Verweise auf populäre Figuren und Ereignisse der sechziger und siebziger Jahre, wie die Beatles, Patsy Cline, Woodstock, Stevie Nicks und die Eagles.

Der Titel „I Contain Multitudes“ bezieht sich wiederum auf eine gleichnamige Zeile in dem Gedicht „Song of Myself“ von Walt Whitman. In dem Song refelektiert Bob Dylan seine eigene Widersprüchlich- und Vielfältigkeit. So singt er: „I’m a man of contradictions / I’m a man of many moods / I contain multitudes“.

TEMPEST, der Vorgänger des aktuellen Studioalbums, erschien 2012. Seitdem hat der Nobelpreisträger drei weitere LPs veröffentlicht, die allesamt aus Neuinterpretationen bekannter Songs von ikonischen Musiker*innen wie Frank Sinatra, Johnny Mercer, Carolyn Leigh und Jimmy Van Heusen bestehen.

Nebenbei erscheinen weiterhin regelmäßig neue Teile seiner Bootleg-Serie, wie zuletzt das 2019 veröffentlichte TRAVELIN‘ THRU, zu dem auch eine in den Sechzigern gemeinsam mit Johnny Cash aufgenommene Session gehört.