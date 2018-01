Britney Spears kommt im August für zwei Konzerte nach Deutschland

Britney Spears hat bekanntgegeben, dass sie ihre Las-Vegas-Residence-Show auf die Hallen dieser Welt bringen wird. Im August 2018 wird sie mit ihrer „Piece Of Me“-Tour durch Europa reisen und dabei auch zwei Konzerte in Deutschland geben.

Nachdem die Tournee am 4. August im britischen Brighton beginnt, geht es bereits zwei Tage später, am 6. August, in der Berliner Mercedes-Benz-Arena weiter. Am 13. August wird es in Mönchengladbach zur zweiten deutschen Show der „Piece Of Me“-Konzertreise kommen.+

Vorverkauf startet am Freitag

„Britney Spears: Piece Of Me“, ihre Residence-Show im Axis Auditorium in Las Vegas, brachte der Musikerin 137 Millionen Dollar ein. Für die 249 Auftritte wurden insgesamt 916.174 (!) Tickets verkauft.

Der allgemeine Vorverkauf für die beiden Deutschland-Konzerte startet am Freitag, dem 26. Januar, um 10 Uhr online auf der Website des Tour-Veranstalters LiveNation. Am Donnerstag ab 10 Uhr startet via Telekom ein früherer Vorverkauf mit einem begrenzten Kontingent.