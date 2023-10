Britney Spears kündigt neue Musik an: „Ich habe einen Song geschrieben“

Nach Veröffentlichung ihrer Memoiren überrascht Spears mit der Aussicht auf einen neuen Track.

Britney Spears hat über ihr Instagram-Konto angekündigt, dass sie an neuer Musik arbeitet. Demnach möchte sie in Kürze eine neue Single veröffentlichen. Falls neue Sounds tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, ist dies Spears‘ erste Solo-Musik, seit sie im November 2021 aus ihrer Vormundschaft entlassen wurde.

Britney Spears verkündet Neues auf Instagram

„Ich habe einen neuen Song geschrieben“, postet sie zu einem Screenshot aus dem „Overprotected“-Musikvideo aus 2001. Laut der Bildunterschrift soll der Track den Titel „Hate You To Like Me“ tragen. Obwohl sie betont, dass der Song keine „Fehde“ mit jemandem impliziere.

„Keine Feindseligkeit gegenüber irgendjemandem … nur ein bisschen Narzissmus auf eine behauptete, selbstberechtigte Weise“, fügt sie hinzu. „Es geht darum, Interesse zu wecken, indem ich mein Ego mit geschlossenen Augen steigere. Ich höre, dass wichtige Leute das heutzutage so machen.“

Britney Spears: „The Woman in Me“

Die Ankündigung des bevorstehenden Stücks folgt auf die Veröffentlichung ihrer Memoiren „The Woman In Me“ am 24. Oktober 2023. Das Buch gewährt Einblicke in Spears‘ Karriere, in ihre Beziehungen sowie ihre 13-jährige Vormundschaft.