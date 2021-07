Broilers „Social Club“-Tour 2021: Alle Termine abgesagt

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Es sollte ein ausgelassener Sommer werden für Fans der Broilers. Gleich 15 Konzerte der Band waren im Zuge der „Social Club“-Tour 2021 geplant. Die meisten Shows waren bereits ausverkauft. Nun muss die komplette Tour spontan abgesagt werden. Grund für die kurzfristige Entscheidung ist eine kürzlich festgestellte Herzmuskelentzündung bei Sänger Sammy. Ersatz für die entfallenden Konzerte gibt es vorerst nicht.

Empfehlung der Redaktion Live-Shows 2022: Diese Acts spielen bald wieder Konzerte in Deutschland

„Wir sind unendlich traurig“

Die finalen Konzerttermine der Tour waren erst Anfang Juni bekanntgegeben worden. Dass die geplanten Shows nun wieder abgesagt werden müssen, ist ein Rückschlag für die Band. Via Facebook teilten sie mit, wie schwer ihnen die Entscheidung fiel, wie unvermeidlich sie jedoch auch war.

Es tut uns sehr leid und fällt uns verdammt schwer, aber wir müssen die komplette »Broilers Social Club«-Tour für den kommenden August absagen. Bei Sammy wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, die es leider unmöglich macht, für die Konzerte zu proben, geschweige denn, sie zu spielen. […] Wir sind unendlich traurig darüber, gerne hätten wir mit Euch diesen Sommer zusammen gefeiert – vor allem nach dieser langen Konzertpause. Aber am Ende läuft es immer darauf hinaus: die Gesundheit ist das Wichtigste – auch im Hinblick auf all das, was wir noch gemeinsam mit Euch vorhaben.

Die Broilers hatten, so wie die meisten Bands, im Zuge der Corona-Pandemie für längere Zeit nicht live auftreten können. Nachdem ihr im April veröffentlichtes Album PURO AMOR direkt die Spitze der Album-Charts einnahm, wollte die Band ihre Platte nun auf der Bühne präsentieren.

Open-Air-Tour für 2022 geplant

Dass es für die Tour zunächst keine Ersatztermine geben wird, liegt sicher auch daran, dass die Broilers für 2022 bereits eine weitere Tour geplant haben. Unter dem Motto „Alles wird wieder ok“ wird die Band in acht verschiedenen Städten unter freiem Himmel auftreten. Für den Termin in Berlin wurde aufgrund hoher Nachfrage bereits ein Zusatzkonzert geplant. Bleibt nur zu hoffen, dass auch bei Sänger Sammy bis dahin wieder alles ok ist.