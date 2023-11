Bruce Willis‘ Tochter Tallulah spricht über seine Demenzerkrankung

„Er ist derselbe, und ich glaube, das ist in dieser Hinsicht das Beste, was man sich wünschen kann.“

Im Februar hatte Bruce Willis‘ Familie bekannt gegeben, dass er an frontotemporaler Demenz erkrankt ist. Seitdem gab weder er noch seine Familie viele Details oder Einblicke in das Lebens des 68-Jährigen. Jetzt war seine Tochter Tallulah Willis in der „Drew Barrymore Show“ zu Gast und gab dort ein Update zu dem Gesundheitszustand ihres Vaters.

Mehr Bewusstsein verbreiten

„Er ist derselbe, und ich glaube, das ist in dieser Hinsicht das Beste, was man sich wünschen kann. Ich sehe Liebe, wenn ich mit ihm zusammen bin. Und es ist mein Vater und er liebt mich, was wirklich etwas Besonderes ist“, erklärt die 29-Jährige. Neben der recht kürzlich diagnostizierten Demenzerkrankung leidet Bruce Willis seit März 2022 außerdem an Aphasie. Die Sprachstörung geht oft mit frontotemporaler Demenz einher und hatte dazu geführt, dass Willis Familie seinen Rückzug aus der Schauspielerei bekannt gab.

Tallulah Willis berichtete jetzt in der Talkshow, warum die Familie so offen mit der Diagnose des „Stirb Langsam“-Schauspielers umgehen möchte: „Einerseits ist es das, was wir als Familie sind, aber es ist auch wirklich wichtig für uns, das Bewusstsein über frontotemporaler Demenz zu verbreiten. Wenn wir etwas, mit dem wir als Familie zu kämpfen haben, nehmen können, um anderen Menschen zu helfen, um es umzudrehen und etwas Schönes daraus zu machen, ist das wirklich etwas Besonderes für uns“.

Tallulah Willis in der „Drew Barrymore Show“