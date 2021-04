Burger für BTS-Fans: McDonald’s plant K-Pop-Menü

Die koreanische Popband BTS wird weltweit gefeiert. K-Pop-Fans zeichnen sich durch extremes Zugehörigkeitsgefühl und fieberhafte Euphorie für ihre Musikstars aus. Sie bezeichnen sich selbst sogar als „A.R.M.Y“. Neue Songs der sieben BTS-Bandmitglieder verwandeln sich mittlerweile zielsicher in weltweite Megahits.

BTS: Spezielles McDonald’s-Menü

Nun erkennen auch westliche Großkonzerne, was für eine lukrative Zielgruppe die A.R.M.Y.-Mitglieder sind. Jüngst näherte sich McDonald’s den Fans und verkündete, dass es bald ein spezielles BTS-Menü geben wird. Genaue Details sind noch nicht nicht bekannt. Auch nicht, ob es zum Menü spezielles Merch geben wird.

Das Menü soll ab Mai weltweit erhältlich sein – außer in Deutschland und der Schweiz. In Österreich wird es das BTS-Goodie aber geben.

BTS haben kürzlich einen weiteren Meilenstein erreicht: Ihre Hit-Single „Dynamite“ wurde in den USA kürzlich mit Doppel-Platin ausgezeichnet. Am 17. März kündigte die Recording Industry Association of America (RIAA) in den sozialen Medien an, dass die Boyband offiziell die Gold-, Platin- und Doppelplatin-Zertifizierung für die Chartstürmer-Single 2020 erhalten hat.