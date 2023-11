Die neuen Versionen der Werke erreichen gerade die höchsten Verkaufszahlen seit 1994.

Die Compilations der Beatles, auch als Rotes Album und Blaues Album bekannt, sind in die Top 10 der amerikanischen „Billboard“-Charts in der Sparte „Top Album Sales“ zurückgekehrt. Nachdem die Platten in erweiterten Neuauflagen am 10. November 2023 erschienen sind, hat es das Rote Album (1962 bis 1966) auf den sechsten Platz und das Blaue Album (1967 bis 1970) auf den fünften Platz geschafft.

Verkaufszahlen wie 1994

„Luminate“, ein System, um Verkaufszahlen bei Billboard zu resümieren, veröffentlichte die Verkaufszahlen der Werke für die Woche bis zum 16. November, in der sich die beiden Alben in den USA insgesamt 22.000 und 24.000 Mal verkauften. Zum Vergleich: In der vorherigen Woche wurden weniger als 500 Exemplare der Werke gekauft. Damit handelt es sich nun um die höchsten Verkaufszahlen für beide Alben seit der Woche vor dem 24. Dezember 1994, als jeweils 37.000 beziehungsweise 40.000 Exemplare verkauft wurden.

Der Erfolg des Roten und Blauen Albums spiegelte sich auch in den amerikanischen „Billboard 200 Album Charts“ wider, wo letzteres Werk den ersten Platz erreichte und sich das Rote Album den dritten Platz sicherte.

Ursprünglich 1973 veröffentlicht, enthielt das Rote Album 26 Songs, während das Blaue Album 28 Titel aufwies. In den Neuauflagen 2023 wurden insgesamt 21 zusätzliche Songs hinzugefügt – davon zwölf auf dem Roten Album und neun auf dem Blauen Album. Letzteres enthält auch die kürzlich veröffentlichte Single „Now and Then“, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz fertiggestellt werden konnte und die 35. Chartplatzierung der Beatles in den Top 10 der US-„Billboard Hot 100“ repräsentiert.

Auch innerhalb Deutschlands schaffte es „Now and Then“ an die Spitze der Charts. Es war sogar der erste Nummer-eins-Hit seit „Come Together“ vor 54 Jahren.