All Eyez On ME: Florentina will mit ihrer Musik „einfach catchen“

In der 14. Folge von All Eyez On ME im Fokus: Florentina. Sie ist Newcomerin und eine alte Bekannte gleichzeitig. Mit 13 war sie als Background-Sängerin auf Caspers Album HINTERLAND zu hören. Mit 16 Jahren stand sie bei „The Voice of Germany“ auf der Bühne und mit 19 coverte sie in der Show „My Hit, your Song“ einen Track von Jason Derulo. Aber sie auch eine ganz eigene, starke Stimme, die in ihren Solo-Songs zum Tragen kommt.

Die Musik der 23-jährigen Mannheimerin changiert zwischen Pop und HipHop, ihre Texte offenbaren Verletzlichkeit und Power zugleich. Im Selfie-Interview erfahren wir, wie genau sie zum Deutschrap kam und warum sie vor allem große Sängerinnen wie Ariana Grande und Jessie J bewundert, ihr aber große Feature-Namen insgesamt gar nicht mal so wichtig sind. Und vor allem reißt sie mit ihrem Musik-Enthusiasmus mit – vielleicht catcht sie euch ja auch?

All Eyez On ME: mit Florentina

Musikvideo: Universal Music

Produktion: Felix Ferraris

WAS IST ALL EYEZ ON ME?

Mit All Eyez On ME wollen wir neuen Rap-Talenten in den sozialen Medien die Chance bieten, sich und ihre Musik vorzustellen und mit ein bisschen Glück groß rauszubringen. Zugegeben: Auch für uns ist es nicht so leicht, den Überblick zwischen all den Newcomer- und Up-Coming-Acts zu behalten. Gleichzeitig ist es aber für neue Künstler*innen mindestens genauso schwer, sich ohne professionelle Promo im dichten Musikdschungel zu behaupten. Das eine Erfolgsrezept für die Karriere haben wir leider nicht, allerdings die nötige Reichweite, ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen. Denn jede Folge wird auf unseren sozialen Netzwerken zu sehen sein und dort ordentlich beworben.

