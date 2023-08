Chadwick Boseman: Lupita Nyong’o teilt zum 3. Todestag Erinnerungsfoto

Lupita Nyong'o: „Chadwick ist nicht mehr auf unseren Fotos, aber er wird immer in unseren Herzen sein“.

Eine Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt den „Black Panther“-Star Chadwick Boseman am Flughafen in Südkorea. Mit einem dezenten Lächeln schaut er in die Kamera und gestikuliert dabei. Dieses Erinnerungsfoto teilt MCU-Kollegin Lupita Nyong’o auf ihrem Instagram-Account anlässlich des dritten Todestages von Chadwick Boseman.

Am 28. August 2020 verlor der 43-Jährige den Kampf gegen seine Darmkrebserkrankung. „Heute vor drei Jahren erlebte ich einen einzigartigen Schmerz wegen der Nachricht von Chadwick Bosemans Tod. Die Verwirrung war so gravierend, dass ich Monate brauchte, um dem Gefühl der Freude wieder zu vertrauen“, schreibt die Schauspielerin unter ihrem aktuellen Social-Post.

Das Foto nahm Lupita Nyong’o im Jahr 2018 auf, als sie zusammen mit dem restlichen „Black Panther“-Cast für eine Pressetour in Seoul unterwegs war. „Wir haben dort herrliche 72 Stunden verbracht und die Erinnerung daran erfüllt mich mit so viel Freude. Der Tod ist schwer zu verstehen, vielleicht sogar noch schwerer zu akzeptieren. Aber die Liebe, die aus seinem Leben erwächst, wird jeden Jahrestag seiner Abwesenheit beflügeln. Chadwick mag nicht mehr auf unseren Fotos zu sehen sein, aber er wird immer in unseren Herzen sein“, erinnert sich die Mimin, die in den „Black Panther“-Filmen die Rolle der Nakia verkörpert.

Marvel zollte Chadwick Boseman im zweiten Teil der „Black Panther“-Reihe ebenfalls seinen Tribut. In der Post-Credit-Szene stellte sich heraus, dass Bosemans Figur T’Challa mit Nakia (Lupita Nyong’o) einen Sohn hat. Der Gedanke dabei: So wird das Vermächtnis des Black Panthers bewahrt und kann im Marvel Universum weiterleben.