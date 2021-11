Charli XCX kündigt Album CRASH an – neuer Song mit Christine And The Queens im Stream

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Charli XCX hat ein neues Album angekündigt. CRASH, so sein Titel, soll am 18. März 2022 erscheinen. Darauf werden unter anderem Rina Sawayama, Oneohtrix Point Never, A. G. Cook, George Daniel von The 1975 und Ariel Rechtshaid zu hören sein – sowie Christine and the Queens und Caroline Polachek. Mit den beiden nämlich hat Charli XCX begleitend zur Albumankündigung eine neue Single veröffentlicht. Hört ihren gemeinsamen Song „New Shapes“ hier im Stream.

CRASH wird das fünfte Studioalbum der 29-jährigen Charlotte Emma Aitchison, wie Charli XCX mit bürgerlichem Namen heißt. Zuletzt erschien im Mai 2020 ihr Album HOW I’M FEELING NOW – nur wenige Monate nach dessen Vorgänger CHARLI.

Im März 2022 startet die Britin Charli XCX eine Tour in den USA, die sie im Mai und Juni auch nach Europa führen wird. Am 30. Mai soll sie in Berlin, einen Tag später in Köln auftreten.