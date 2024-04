Coachella: Billie Eilish gibt Hörprobe zu neuen Songs

So klingt also HIT ME HARD AND SOFT.

Eigentlich wollte Billie Eilish ihr neues Album HIT ME HARD AND SOFT am 17. Mai 2024 ohne einen Vorgeschmack durch Single-Veröffentlichungen herausbringen. So zumindest die Ankündigung via Social Media. Doch ein paar Einblicke hat sie nun doch gegeben: Am Samstag (13. April) präsentierte Eilish unter anderem einen Teil von „Lunch“, einer von zehn Songs ihrer dritten LP, bei ihrem Secret-DJ-Set beim Coachella Festival in Kalifornien.

Seht hier den „Lunch“-Mitschnitt vom Coachella-Gig:

Weiterer Song-Teaser folgte

Bei einem zuvor geheim gehaltenen DJ-Set auf der Do-LaB-Stage des Festivals schien Billie Eilish in Präsentierlaune gewesen zu sein. Denn nach „Lunch“ spielte die 22-Jährige noch einen weiteren Song ihres kommenden Albums an. „L’amour de ma vie“ wird der siebte Song ihres kommenden Albums sein. Basierend auf dem Ausschnitt scheint der Track elektronischere Elemente zu enthalten und könnte zur fröhlichen Festival-Atmosphäre beitragen haben.

Mehr Snippet-Material im Podcast

Ein Tag vor ihrer Coachella-Performance war Eilish außerdem im Podcast von Zane Lowe zu Gast und gab dort eine 14-sekündige Hörprobe zu ihrem Song „CHIHIRO“.

Die Hörprobe gibt’s ab 5:28 zu hören:

HIT ME HARD AND SOFT wird am 17. Mai erscheinen. Zu der Platte, die sie erneut gemeinsam mit ihrem Produzenten-Bruder FINNEAS umgesetzt hat, heißt es in einer Pressemitteilung: „Es ist ganz klar das gewagteste und vielseitigste Albumstatement ihrer Karriere: Obwohl HIT ME HARD AND SOFT extrem facettenreich ist, ergeben die Songs zusammen eine Einheit, ein schlüssiges Ganzes – weshalb man das neue Album am besten komplett und chronologisch durchhören sollte.