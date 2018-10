Coldplay haben mit „A Head Full Of Dreams“ eine filmische Biographie ihrer über 20 Jahre währenden Bandgeschichte angekündigt. Die Dokumentation wurde von Mat Whitecross gedreht, der Chris Martin (Gesang), Johnny Buckland (Gitarre), Will Champion (Schlagzeug) und Guy Berryman (Bass) bereits vor der Gründung der Band am Londoner University College kennenlernte. Der Film versammelt noch nie gezeigte Bilder aus der Frühphase Coldplays und Liveauftritte sowie Blicke hinter die Aufnahmen von Hits wie „Fix You“.

Auch interessant Plädoyer Coldplay sind nicht schlechter geworden – sie sind das „Ja“, das wir brauchen „A Head Full Of Dreams“ erscheint am 14. November und wird nur an diesem Datum weltweit in den Kinos gezeigt werden. Bereits vom 16. November an wird die Doku exklusiv beim Streamingdienst Amazon Prime erhältlich sein. Wer den Film standesgemäß im Kino genießen möchte, kann sich ab sofort auf coldplay.film um Tickets für eine Vorführung in seiner Nähe kümmern.

Einen ersten Trailer zu „A Head Full Of Dreams“ gibt es ebenfalls. In dem sehen wir einen pickeligen, zahnspangentragenden Chris Martin, der uns circa 1998 eintrichtert: „Wir heißen Coldplay und wir werden eine riesige Band werden. Guy, Will, John und Chris. Vergiss das nicht! Riesig, absolut riesig!“

Schaut Euch den Trailer zu „A Head Full Of Dreams“, in dem Martin unter anderem auch seine „Fix You“-Lyrics anzweifelt, hier an: