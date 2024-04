Cypress Hill spielen im Juli ein Open-Air-Konzert in Saarbrücken

Es wird ihre einzige Deutschlandshow in diesem Jahr sein.

Cypress Hill kommen für ein exklusives Open-Air-Konzert nach Deutschland – und zwar nach Saarbrücken. Dort finden auch dieses Jahr wieder die „SB Open Airs“ statt und die legendäre Rap-Gruppe wird am 14. Juli auf der Bühne stehen, wie der Veranstalter bestätigt hat.

Die Band Cypress Hill existiert bereits seit drei Jahrzehnten und hat ihren Ursprung in Los Angeles, wo sie 1991 ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlichte. Mit ihrer Platte BLACK SUNDAY inklusive der Single „Insane In The Brain“ gelang der Gruppe dann 1993 der internationale Durchbruch. Das Album stieg nicht nur auf Platz eins in die US-Charts ein, sondern erhielt auch drei Grammy-Nominierungen. In Deutschland erreichte das Album Platz 36. Ihr letztes Album BACK IN BLACK erschien 2022. Bereits vergangenes Jahr kehrten die Rapper für ein Konzert nach Deutschland zurück, nun können sich Fans auf ihren Auftritt in Saarbrücken freuen.

Weitere Acts und Tickets

Neben der HipHop-Gruppe werden unter anderem auch Sido, Mark Forster und Jason Derulo für Open-Air-Shows in Saarbrücken auftreten. Die Konzerte finden auf dem Gelände hinter dem E-Werk statt. Tickets für das Cypress-Hill-Konzert gibt es im Vorverkauf über Eventim ab dem 6. April um zehn Uhr.