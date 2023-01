Dave Gahan covert (mit Kurt Uenala) „Chains“ von The Raveonettes

Foto: Redferns via Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Dave Gahan und Kurt Uenala haben den Song „Chains“ der dänischen Indierock-Band The Raveonettes gecovert. Deren Sänger Sune Rose Wagner hat sich in einem Facebook-Post geehrt gezeigt.

„Leute denken über Erfolg immer nur in der Anzahl verkaufter Platten oder in Chartpositionen nach. Für mich ging es bei Erfolg schon immer darum, große Träume zu haben, an mich selbst zu glauben und mich dafür einzusetzen, wofür ich stehe. Und dass Dave einen unserer Songs gecovert hat, ist für mich Erfolg. Es ist eine Ehre und zeigt, dass Tagträumen als Kind, etwas sehr Gutes und Kreatives ist.“

„Chains“ ist Teil des geplanten Raveonettes-Cover-Albums, das demnächst erscheinen soll. Unter dem Titel RIP IT OFF covern unterschiedliche Künstler*innen die acht Songs ihres 2022 erscheinen Debütalbums WHIP IT ON. Im November 2022 hat der dänische Musiker Trentemøller bereits seine Version von „Cops on Our Tail“ vorgelegt.

Gahan und Uenala arbeiten bereits seit geraumer Zeit zusammen. Der Produzent hat bei diversen Depeche-Mode-Songs mitgewirkt und im Dezember 2022 haben beide eine gemeinsame Ambient-EP veröffentlicht.

Am 17. März 2023 soll das 15. Depeche-Mode-Studioalbum MEMENTO MORI erscheinen. Gahan sagte in einem Interview, alle Songs seien schon vor dem Tod ihre Bandmitglieds Andrew Fletcher im Mai 2022 geschrieben gewesen. Die Band wird nach der Veröffentlichung auf Europa- und Nordamerika-Tournee gehen und dabei acht Konzerte in Deutschland spielen.