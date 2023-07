Demi Lovato kämpft mit Seh- und Hörproblemen

„Es ist eine ständige Erinnerung daran, auf dem richtigen Weg zu bleiben“, sagt der Popstar.

Demi Lovato hat enthüllt, dass sie mit Seh- und Hörproblemen zu kämpfen hat, die durch eine fast tödliche Überdosis im Jahr 2018 verursacht wurden. Der Popstar und die ehemalige Disney-Channel-Darstellerin war Anfang des Monats bei „Andy Cohen Live“ auf „SiriusXM“ zu Gast und erzählte von ihrem früheren Kampf mit der Sucht und den Folgen, die diese für ihre Gesundheit hatte.

Im Gespräch mit dem Moderator gestand Lovato, dass sie zwar fest daran glaubt, nichts zu bereuen, dass sie aber die fast tödliche Überdosis vor fünf Jahren bedauere und die ihr verschiedene, langfristige Probleme bescherte.

„Ich würde meinen Weg nicht ändern, weil ich nichts bereue … [Aber] das, was ich am ehesten bereue, ist die Überdosis“, begann sie. „Ich wünschte, jemand hätte mir erstens gesagt, dass ich schön bin, weil ich es nicht geglaubt habe, und zweitens, dass mir jemand gesagt hätte, dass der Schmerz vergeht, wenn man ihn einfach aussitzt.“

„Diese Überdosis hat bei mir eine Menge verursacht – sie hat sogar eine Behinderung verursacht“, erklärte sie weiter. „Ich habe bis heute eine Seh- und Hörbehinderung“, fügte sie hinzu und gab später zu, dass sie aufgrund von „blinden Flecken in [ihrem] Sehvermögen“ nicht mehr Auto fahren kann.

Später in der Diskussion teilte die 30-jährige Sängerin jedoch ihre positive Einstellung zu ihren gesundheitlichen Problemen mit und sagte, dass sie begonnen habe, die Beeinträchtigungen als „ständige Erinnerung“ zu sehen, um ihre Reise in die Nüchternheit fortzusetzen.

„Jedes Mal, wenn ich etwas sehe – zum Beispiel habe ich blinde Flecken in meiner Sicht, wenn ich dein Gesicht ansehe – ist es eine ständige Erinnerung daran, auf dem richtigen Weg zu bleiben, weil ich nicht will, dass das noch einmal passiert“, sagte sie.

„Dancing with the Devil“

Es ist nicht das erste Mal, dass Lovato über ihren Kampf mit der Sucht sprach, auch nicht über ihre fast tödliche Überdosis im Jahr 2018. Auch in ihrer YouTube-Doku-Serie „Dancing with the Devil“ aus dem Jahr 2021 sprach sie über den Vorfall.

In der Serie gab sie zu, dass sie in den Wochen vor ihrer Überdosis süchtig nach Meth, Heroin und Crack geworden war. Sie sagte auch, dass sie im Nachhinein erstaunt sei, dass sie nicht früher eine Überdosis genommen habe.

„Ich bin überrascht, dass ich in dieser Nacht keine Überdosis genommen habe“, sagte sie in der Doku-Serie. „Ich bin einfach in die Stadt gefahren. Ich war auf einer Shoppingtour. In dieser Nacht habe ich Drogen genommen, die ich noch nie zuvor genommen hatte. Ich hatte vorher noch nie Meth genommen, ich habe Meth probiert. Ich mischte es mit [Ecstasy], mit Koks, Gras, Alkohol, Oxycontin. Und das allein hätte mich schon umbringen müssen.“

Stattdessen ereignete sich die Überdosis zwei Wochen später, nachdem sie begonnen hatte, mit Heroin und Crack-Kokain zu experimentieren. In der YouTube-Serie gestand sie auch, dass sie während der Überdosis drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitt und bleibende Hirnschäden zurückblieben.

Wie die britische Zeitung „The Independent“ berichtete, ist die Sängerin nun seit 2021 völlig nüchtern, nachdem sie zunächst einen „California-Sober“-Ansatz verfolgt hatte. Dabei handelt es sich um einen Lebensstil, der Marihuana und Alkohol in Maßen erlaubt.