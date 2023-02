Depeche Mode: Bilder und Setlist vom „Geheimkonzert“ in München

Foto: Getty Images, Gina Wetzler. All rights reserved.

Am frühen Sonntagabend (19. Februar) gaben Depeche Mode in München ihr angekündigtes „Geheimkonzert“. Martin Gore und Dave Gahan sowie ihre Live-Musiker Christian Eigner (Drums) und Peter Gordeno (Keyboards) traten rund 30 Minuten auf und stellten sich danach 30 Minuten lang in einer Talkrunde den Fragen eines Moderators. Im Mittelpunkt stand das im März erscheinende, 15. Studioalbum „Memento Mori“. Fünf Songs wurden gespielt, darunter drei neue.

Veranstaltungsort war die Alte Kongresshalle am Bavariapark. Wie auf den Fotos zu sehen, trug Martin Gore ein Silberjackett, Dave Gahan einen dunklen Anzug. Den Berichten im Netz zufolge waren beide bestens gelaunt und sehr fit aussehend. Anfangs etwas zurückhaltend/konzentriert auf die Songs, dann Dave schnell wie immer: Arme ausgebreitet, große Show auf kleiner Bühne. Martin lächelnd. Tosender Applaus der 400 Leute, alle standen trotz Bestuhlung.

Setlist:

01. Ghosts Again

02. Wagging Tongze

03. My Favourite Stranger

04. Precious

05. Personal Jesus