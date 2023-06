Depeche Mode in Frankfurt am Main: Fotos, Videos, Setlist

Im Rahmen ihrer „Memento Mori“-Tour spielten Depeche Mode in Frankfurt am Main. Wir haben die Highlights für euch.

Am Donnerstagabend (29. Juni) spielten Depeche Mode ihr erstes von zwei Konzerten im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Als Intro der Show diente „Speak To Me“, zu dem das Duo und ihre Band die Bühne betraten. Daraufhin folgte „My Cosmos Is Mine“, der erste von insgesamt 23 gespielten Songs im Set. Wie erwartet war der Deutsche Bank Park ausverkauft, was bedeutet, dass rund 65.000 in das Fußballstadion der Frankfurter Eintracht pilgerten. Im Vorprogramm spielte die Indie-Sängerin Jehnny Beth.

Am Samstag, den 1. Juli, werden Depeche Mode ihr zweites Konzert in der Main-Metropole absolvieren. Tickets sind nicht mehr erhältlich. Danach geht es nach Berlin, wo die Engländer das Olympiastadion am 7. und 9. Juli bespielen werden. Hierfür sind nur noch eine begrenzte Anzahl an Tickets bei Eventim erhältlich.

Setlist in Frankfurt am Main: Diese Songs wurden gespielt

Speak to Me (Outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me

A Question of Lust

Soul With Me ( Akustik

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes (Andrew Fletcher gewidmet)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Zugabe:

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Die besten Momente von Depeche Mode in Frankfurt am Main in Bildern und Videos:

Die Synth-Pop-Band Depeche Mode schaffte ihren Durchbruch in den 80er-Jahren und hat seitdem Kultstatus erreicht. Seit Mitte der 80er bildeten Sänger Dave Gahan, Songwriter Martin Gore und Keyboarder Andrew Fletcher den Kern der Band.

Trotz Fletchers Tod im Mai 2022 entschieden sich Gahan und Gore dazu, als Duo weiterzumachen. Ihr letztes Album „Memento Mori“, das auch den Anlass der Welttournee gab, widmeten die beiden ihrem verstorbenen Freund und Kollegen.