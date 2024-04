Hörtipp: In diesen Podcasts wird Mental Health in den Fokus gerückt

Mental-Health-Podcasts werden immer beliebter – wir haben die besten fünf für euch rausgesucht.

Laut „Eurobarometer“ sind 57 Prozent der Deutschen von psychischen Problemen, Ängsten oder einem Gefühl der Niedergeschlagenheit betroffen. Doch einen Therapieplatz zu finden, gestaltet sich als schwierig. Der Grund: Die Anfrage ist hoch, das Angebot niedrig. Im Durchschnitt dauert es laut einer Statistik des Bundestags 5,5 Monate bis es zu einer ersten psychotherapeutischen Sprechstunde kommt.

Tipps & Tricks durch Podcasts

Natürlich kann ein Podcast nicht den Gang zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin ersetzen (Anlaufstellen findest du weiter unten). Doch Mental-Health-Podcasts werden immer beliebter. So sind 8 von 10 Podcasts in der Rubrik „Gesundheit & Fitness“ dem Thema Psychische Gesundheit einzuordnen. Wir haben eine Top 5 mit den besten Mental-Health-Podcasts zusammengestellt.

Platz 5: Realtalk für deine Seele

Dass Podcast-Host Chris Bloom auch als Lifecoach arbeitet, merkt man bereits an seinen Folgentiteln. „Wie motiviere ich mich“ oder „8 effektive Motivationstechniken“ lauten zwei davon. Jedoch gibt er auch Tipps, wie man mit bösen Kommentaren von Familienmitgliedern umgeht oder emotionale Kälte überwinden kann. Den Podcast gibt es bereits seit 2018 bei Spotify zu hören. „Realtalk für die Seele“ hat mit 1.100 Bewertungen 4,4 von 5 Sternen erreicht.

Platz 4: Der 6-Minuten-Podcast – Persönlichkeitsentwicklung to go!

Gut, vielleicht ist der Name des Podcasts nicht ganz Programm, denn die Episoden von Dominik Spenst dauern meistens zwischen 8 und 10 Minuten. Doch innerhalb kurzer Zeit bringt der Autor wichtige Themen rüber. In seinen Folgen setzt er sich beispielsweise damit auseinander, wie man am besten mit Einsamkeit umgeht und warum guter Schlaf so wichtig für die Psyche ist. Nachdem Dominik aufgrund eines schweren Unfalls vier Monate im Krankenhaus gelegen hatte und viel damit verbracht hatte, über sein Leben nachzudenken, möchte er anderen mit seiner Sechs-Minuten-Idee zeigen, wie man sich aus schwierigen Krisen herauskämpft und achtsamer lebt.

Platz 3: Wie wir ticken – Euer Psychologie Podcast

„Wie wir ticken“ ist der Psychologie-Podcast der ARD. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge auf Spotify online. Es gibt keinen Host, sondern sich immer abwechselnde Moderator:innen, die Gäst:innen zu den verschiedensten Mental-Health-Themen interviewen. Sie sprechen darüber, warum es manchen Menschen so schwerfällt, sich zu entschuldigen, wie man am besten mit Liebeskummer umgeht und wie Prokrastination eigentlich entsteht – und was sie uns bringen kann.

Platz 2: Stahl aber Herzlich

Wäre es nicht interessant, einfach mal bei einer Therapiesitzung zuzuhören? Das könnt ihr in Stefanie Stahls Podcast „Stahl aber Herzlich“ machen. In jeder Folge behandelt die Bestsellerautorin und Psychologin Stefanie Stahl ein neues Problem mit echten Klient:innen. In den Sitzungen geht es zum Beispiel um Bindungsangst, Depressionen oder Zwangsgedanken. Der Podcast befindet sich in den „Gesundheit & Fitness“-Charts bei Spotify auf Platz fünf. Über 8.100 Bewertungen geben der Psychologin im Durchschnitt mit 4,9 fast die volle Punktzahl.

Platz 1: Psychologie to go!

Den ersten Platz unserer Liste macht „Psychologie to go!“ mit der Psychotherapeutin Franca Cerutti. Mal gibt sie praktische Anstöße, mal erzählt sie von persönlichen Lebensgeschichten, was den Podcast sehr nahbar für die Zuhörer:innen macht. Ihr Mantra: Nicht nur die Symptome lindern, sondern wirklich verstehen, was dahintersteckt. Mit ihrem Podcast ist die Diplom-Psychologin auf Platz zwei der „Gesundheit & Fitness“-Charts. Sie erklärt, warum lachen die beste Medizin ist, welche Missverständnisse es beim Thema Angst gibt und wie unterschiedlich Depressionen bei Betroffenen sein können.

Anlaufstelle bei psychischen Problemen

Wenn du das Gefühl hast, an psychischen Probleme zu leiden, einen Therapieplatz suchst oder jemanden zum Reden brauchst, wende dich an 116117.de – der Service unterstützt dich bei der Therapieplatz-Suche und vermittelt kurzfristige psychische Hilfsangeboten.

Bei akuter Not wende dich an die anonyme und gebührenfreie Telefon-Seelsorge – sie ist rund um die Uhr unter 0800/111 0 111 oder 0800 111 0 222 erreichbar.