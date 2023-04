Der Musikexpress 05/2023 mit Miley Cyrus, Blond, Element of Crime & Metallica

Zum Einstieg wie immer unser „Making-Of“ aus dem hier beworbenen Printprodukt:

WHY DON’T YOU COME BACK? JUST HURRY!

Wir sind ja hier unter uns: Nicht jedes Comeback begeistert gleichermaßen, oder? Manche Neuauflagen besitzen viel eher Stephen-King-Vibes. Schließlich lässt der stilbildende Horror-Autor auch gern auferstehen: In der Kurzgeschichte „Manchmal kommen sie wieder“ kehren eine Handvoll Rowdys nach jahrelanger Abwesenheit zurück – man ahnt schon nichts Gutes. Und, na klar: Es handelt sich um seelenlose Untote, die ihre Zeitgenossen in die Hölle ziehen wollen. Ähnlich wie bei „Friedhof der Kuscheltiere“ – nur ohne das Fell.

Nun, ganz so dramatisch mag es in der Musik nicht zugehen, doch auch hier werden von der unablässig wogenden Wiederkehrerschwemme nicht bloß Golddukaten angespült. Dies ist daher eine Ausgabe bestückt mit all den guten Comebacks: Welches hat der (eigenen) Kunst etwas hinzuzufügen? Wo ging es danach erst so richtig los? Welche Wiedergänger möchte man bitte nie mehr missen? Statt Stephen King also zum Einstieg lieber Paul Young zitieren, der sang nämlich mal „Come back and stay for good this time“. Genau. Wo habt ihr alle bloß so lange gesteckt!

Der Musikexpress 05/2023 – die Themen im Überblick:

MY OH MY MILEY!

Miley mit 30: Zehn Jahre nach ihrem größten Hit und aufsehenserregenden Twerking-Auftritten feiert der ehemalige Teenie-Star ein überlebensgroßes Comeback an der Spitze der Charts. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit ist sie erwachsen geworden. Ihre neue Platte ENDLESS SUMMER VACATION ist eine Hommage an den endlosen kalifornischen Sommer. Und ein makelloses Popalbum, auf dem sie über die Möglichkeiten von Liebe und Freiheit nachdenkt.

Empfehlung der Redaktion Miley Cyrus kündigt neue Single und Musikvideo für „River“ an

50 Comeback-Alben – Back for very good

Zehn Jahre nach „Wrecking Ball“ dominiert Miley Cyrus erneut die Charts. Sieben Jahre nach ihrem bisher letzten Album knallen uns Metallica wieder was vor den Latz. Ganze 24 Jahre Zeit haben sich Everything But The Girl für ihr Comeback gelassen. Sechs Jahre waren’s bei Fever Ray – „nur“, dabei sind das zum Beispiel zwei Jahre mehr als die komplette, (sieben) Platten-aufnehmende Karriere von Creedence Clearwater Revival. In diesem Mai kehrt also nicht der Frühling zurück, sondern auch eine stark vermisste Bewohnerschaft unseres Pop-Planeten. Wir nehmen das zum Anlass, die 50 besten Comebackalben zu küren. Teilnahmebedingungen: erste Platte nach Split oder mindestens zehn Jahre Abstand zum Vorgänger.

Empfehlung der Redaktion Rihanna-Comeback: Ihr Einsatz für Frauen und Reaktionen zum Superbowl-Auftritt

Blond: „Wir haben uns todesweggekichert“

Justin Bieber hat seine „Belieber“, Lady Gaga ihre „kleinen Monster“ – das Trio BLOND aus Chemnitz nennt die eigenen Fans „Blondinators“ und setzt mit seinem zweiten Album PERLEN auf hymnischen Pop zum Tanzen, Schmusen und Macker vertreiben.

Everything But The Girl – Narzissmus und Bescheidenheit

Vor einem Vierteljahrhundert legten Tracey Thorn und Ben Watt ihr Duo EVERYTHING BUT THE GIRL auf Eis, in einer Phase, als es nach langem Anlauf endlich darum ging, kommerziell abzuräumen. Nun kehren die beiden zurück, ohne Reunion-Tamtam und große Gesten, sondern mit FUSE, einem Album, das dafür steht, wie Everything But The Girl heute sind, graue Haare und Lesebrille inklusive.

Empfehlung der Redaktion Everything But The Girl lassen zweiten neuen Song „Caution To The Wind“ hören

Element of Crime: „Die Leute sollen die Lieder mögen!“

Mit hörbarer Spielfreude verfeinern und verdichten Jakob Ilja, Richard Pappik und Sven Regener auf MORGENS UM VIER den typischen Element-of-Crime-Sound. Das erste Album ohne den verstorbenen Bassisten und Produzenten David Young ist von einer Hingabe und Räumlichkeit geprägt, die sich aus der idealen Mischung aus Routine und Leidenschaft ergibt. Wir trafen Regener und Pappik in Berlin-Mitte.

Empfehlung der Redaktion Element Of Crime veröffentlichen „Unscharf mit Katze“ aus neuem Album MORGENS UM VIER

Caroline Rose – Sehnsucht nach dem Uterus

Während CAROLINE ROSE ihre fünfte Platte THE ART OF FORGETTING aufnahm, jagte in ihrem Leben eine Krise die nächste. Folglich beschäftigt sich ihr Album mit dem Vergessen: dem Verdrängen und Verlieren von Erinnerungen — aber auch dem heilsamen Verarbeiten.

ME-Helden: Metallica – Die Band der Außenseiter und Freaks

Sie sind die Rolling Stones des Heavy Metal: seit über 40 Jahren aktiv, eine lukrative und gut geölte Live-Maschine, längst in der Ära der Nachlass-Verwaltung angekommen. Trotzdem sind Metallica – Napster und Netfix hin oder her – immer auch die Band der Menschen geblieben, die nie zu den „cool kids“ auf dem Schulhof oder am Arbeitsplatz gehört haben. Über eine Band, die eine Armee von Außenseiter:innen aus der ganzen Welt um sich geschart hat.

Empfehlung der Redaktion Lars Ulrich verrät den einen Metallica-Song, den er nie wieder hören möchte

Außerdem im Heft:

>>> zur Musikexpress-Playlist für alle!

Mehr lesen? Hier könnt Ihr den Musikexpress abonnieren.

Der neue Musikexpress – vom 13. April 2023 an am Kiosk sowie von Zuhause aus als E-Paper erhältlich. Abonnent:innen haben ihn mitunter schon früher in der Post.