Deven Davis: Todesursache von Jonathan Davis‘ Frau steht fest

Die offizielle Todesursache von Deven Davis steht nun fest. Die Frau des Korn-Sängers Jonathan Davis starb durch eine Überdosis verschiedener Drogen, darunter Heroin und Kokain. Davon berichtet „TMZ“ unter Berufung auf den Obduktionsbericht. Außerdem sollen Spuren der Medikamente Clonazepam (gegen Krampfanfälle, wird auch bei Alkoholentzug angewendet), Topiramat (gegen Epilepsie und Migräne) and Fluoxetin (Antidepressivum) nachgewiesen worden sein. Die Überdosis soll unabsichtlich zugeführt worden sein, Davis‘ Tod war also ein Unfall.

Die ehemalige Pornodarstellerin Deven Davis starb am 17. August 2018 im Alter von 39 Jahren.

Auch interessant Die verstorbenen Persönlichkeiten 2018 In einem ersten Statement hatte ihre Familie mitgeteilt: „The Davis family is brokenhearted over the devastating loss of Deven Davis. We ask that you respect their privacy — and the privacy of those close to the family — and allow them the space to mourn in private. We thank you for your love, understanding and prayers of support during this difficult time.”

Deven Augustina Schuette, wie Deven Davis mit Geburtsnamen hieß, heiratete Jonathan Davis im Jahr 2004. Sie bekamen zwei Kinder. Seit längerer Zeit lebten sie getrennt, Jonathan Davis reichte 2016 die Scheidung ein. Seine Frau galt als drogenabhängig und ein Richter habe verfügt, dass sie zeitweise ihre Kinder nicht mehr sehen durfte. Jonathan Davis soll am Tag ihres Todes eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkt haben.

Jonathan und Deven Davis lebten getrennt

„TMZ“ berichtete außerdem, dass Deven Davis laut Jonathan Davis dauerhaft unter dem Einfluss von „nitrous oxide, cocaine and Norco“ gestanden habe. Er habe sie zudem einmal bewusstlos mit einer Heroinpfeife auf dem Boden gefunden, während in der Toilette Kokain gefunden worden sei.

Auch interessant Korn-Sänger Jonathan Davis: Statement zum Tod seiner Frau Deven Davis Wenige nach dem Tod seiner Frau veröffentlichte Jonathan Davis ein ausführliches Statement. Darin thematisierte er unter anderem ihre psychische Erkrankung, ihre daraus resultierende Sucht, die gemeinsamen Kinder und seine Liebe zu ihr. Ihr Gesundheitszustand, den Davis so lange wie möglich aus der Öffentlichkeit halten wollte, sei der Grund gewesen, warum er sich selbst seit Jahren derart für andere Betroffene eingesetzt habe.