Die 10 erfolgreichsten Alben der Welt

Die Beatles, Elvis Presley und Michael Jackson haben über ihre Karriere hinweg die meisten Platten verkaufen könnten. Doch nur einer dieser drei Künstler kann auch das meistverkaufte Album weltweit vorweisen. Die anderen beiden schaffen es nicht mal in die Top Ten. Das Problem ist: Wie viel der Spitzenreiter wirklich verkauft hat, ist nicht ganz klar. Die Zahlen variieren. Dennoch hat sich dieses einzelne Album weitaus häufiger verkauft als jedes andere je veröffentlichte Album.

Hier die zehn kommerziell erfolgreichsten Alben der Welt:

Hier die zehn kommerziell erfolgreichsten Alben der Welt:

10. Shania Twain – COME ON OVER (1997)

Das Album enthält 16 Pop-Country-Songs, die Shania Twain zur Künstlerin mit dem bestverkauften Studioalbum weltweit machten. An 40 Millionen verkaufte Tonträger einer einzigen Platte kommen nicht mal Madonna, Mariah Carey oder Céline Dion heran. COME ON OVER ist zudem das meistverkaufte Country-Album, aber auch das bestverkaufte Album aus Kanada. Die Platte hat eine lange Liste von Auszeichnungen erhalten: zwei Mal Diamant-Status in den USA, 21 Mal Platin in Neuseeland, 18 Mal in Australien, 2-fach Diamant in Kanada, dreifach Gold in Deutschland. Und das alles für Songs wie „Man! I Feel Like a Woman“ und „That Don’t Impress Me Much“.

9. Fleetwood Mac – RUMOURS (1977)

Das zehnte und erfolgreichste Album von Fleetwood Mac ist geprägt von den Zerwürfnissen und Problemen innerhalb der Band. Die Veröffentlichung der Platte verzögerte sich und sie kam schließlich 1977 heraus. RUMOURS fand sofort Anklang bei den Kritikern, es wurde für die herausragende Qualität und die Harmonien gelobt. Auch bei den Musikhörern kam es gut an – 40 Millionen Exemplare von RUMOURS wurden weltweit verkauft. Das Album erschien nochmals in einer remastered Version und auch als Re-Issue auf CD und Vinyl.

8. SATURDAY NIGHT FEVER (1977)

Die 70er-Jahre stehen unter anderem für die Zeit von Disco. Die Bee Gees schafften es mit ihren Beiträgen zu diesem Soundtrack, die von ihren eigentlichen musikalischen Wurzeln abweichten, die Disco-Zeit zu prägen. Im gleichnamigen Film spielt John Travolta einen jungen Mann, der in einer Disko in Brooklyn mit Tanzen und Musik versucht der Realität zu entfliehen. Songs wie „Stayin‘ Alive“ und „Night Fever“ sowie die Tanz-Moves von John Travolta sind den Meisten bis heute geläufig. Der Soundtrack wurde weltweit 40 Millionen Mal verkauft und erreichte allein in den USA 16-fachen Platinstatus.

7. Eagles – THEIR GREATEST HITS 1971 – 1975 (1976)

Es ist nicht das Debüt EAGLES oder etwa das 1976 erschienene HOTEL CALIFORNIA, das den größten kommerziellen Erfolg der kalifornischen Band darstellt, sondern ein Best-of der zehn erfolgreichsten Songs der ersten vier Jahre ihrer Karriere. In den USA war THEIR GREATEST HITS lange des meistverkaufte Album aller Zeiten, bis es von Michael Jacksons THRILLER überholt wurde. Weltweit verkaufte sich das Best-of 42 Millionen Mal. Allein in den USA wurde es mit 29-fachem Platinstatus ausgezeichnet.

6. THE BODYGUARD: THE ORIGINAL SOUNDTRACK ALBUM (1992)

Der Film „Bodyguard“ handelt von einer Popsängerin, deren Leben durch einen Bodyguard geschützt werden soll – natürlich verlieben sich die beiden ineinander und es kommt zum kitschigen Happy-End am Flughafen. Die meisten Songs des Soundtracks steuerte Whitney Houston bei, die auch die Rolle der Sängerin im Film übernahm. Das Cover von Dolly Partons „I Will Always Love You“, das Kevin Costners Idee gewesen sein soll, und das Schauspieldebüt katapultierten Houston in die internationale Liga der weiblichen Superstars. Der Soundtrack kletterte in 17 Ländern auf Top-Positionen in den Charts und verkaufte sich 42 Millionen Mal, was ihn zum erfolgreichsten Soundtrack aller Zeiten macht.

