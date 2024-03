HipHop-Recap: mit Future, Metro Boomin und Bözemann

Diese Woche steht Beef in der HipHop-Welt an.

Das langersehnte Kollabo-Album von Future und Metro Boomin ist da. Die beiden sind ja mittlerweile ein eingespieltes Team, daher hatte die HipHop-Welt hohe Erwartungen an die neue Platte. Und Bözemann hat endlich seine Antwort auf Farids Disstrack veröffentlicht und erklärt in einem weiteren YouTube-Video seine Intentionen dazu – somit geht der Beef wischen dem Boxer und Farid Bang in die nächste Runde …

Future – WE DON’T TRUST YOU

Future und der Produzent Metro Boomin haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ein wirklich dynamisches Duo sind und zu den Größen der Rap-Szene gehören. Das neue Kollabo-Album WE DON’T TRUST YOU wartet zudem mit sehr bekannten Feature-Gästen wie Travis Scott, Kendrick Lamar, Playboi Carti oder auch The Weeknd auf.

Der Kendrick-Lamar-Part sorgte nach Release auch für viel Furore, da der Musiker einige Spitzen gegen Drake und J.Cole verteilte. Auf dem Track „Like That“ rappt Cole, dass es nicht die „Big Three“, sondern nur „Big Me“ gebe und spielt so offensichtlich auf den Drake-Cole-Feature-Track „First Person Shooter“ an.

Aber Future hat mit dem neuen Album bewiesen, dass er immer noch Atlantas Traplord ist. Doch soundtechnisch hat sich nichts wirklich groß verändert. Das ist zwar für Traf-Fans kein Grund, die beiden nicht mehr zu unterstützen, aber es zeigt sich, dass nur ein geringes Risiko für Neues eingegangen wird. Der Lead-Song „We Don’t Trust You“ ist ein starker Einstieg in das Album und erinnert an 2017, als das Duo mit FUTURE und HNDRXX die Rap-Welt prägte. Und diese altbekannten Skills bleiben auch bei WE DON’T TRUST You essenziell.

Bözemann – „Farid Schmitz“

Endlich – Bözemann hat seine Antwort auf Farid Bangs „Technisches K.O.“ veröffentlicht. Auf den ersten Blick ist „Farid Schmitz“ kein akustisches Meisterwerk. Jedoch hat Bözemann inhaltlich stark gegen Farid Bang ausgeteilt – und das auch mit weniger Beleidigungen. Mit dramatischen Kirchenorgeln und epischen Beat versucht – der eigentliche Boxer – seine Worte mit der nötigen Schwere zu unterlegen. Und er hält an seinen schweren Anschuldigungen gegen den 37-Jährigen fest. Scheinbar soll es auch eine Fallakte als Beweis geben – die im Musikvideo gezeigten Unterlagen beinhalten jedoch Grammatikfehler und bleiben fraglich.