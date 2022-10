Dieses Buch von Master P soll Kindern helfen, Unglücke besser zu verarbeiten

Der Rapper Percy „Master P“ Miller hat am 5. Oktober angekündigt, zusammen mit Snoop Doggs Frühstücksflockenmarke Snoop Loopz ein Kinderbuch zu veröffentlichen.

Inspiriert von Malakai Roberts, einem zehn Jahre alten Jungen, der im Dezember 2020 durch einen Kopfschuss erblindete, soll das Buch Kindern dabei helfen, mit Unglücken und Schicksalsschlägen besser klar zu kommen und nicht aufzugeben.

Das Buch wird unter dem Titel „Adventures with Malakai: Teamwork Makes the Dream Work“ veröffentlicht und soll laut Miller ein Teil einer Reihe an Büchern sein.

Es steht noch nicht fest, wann genau das Buch erscheint, es soll jedoch im Laufe des Jahres 2023 überall in den USA erhältlich sein. Ob das Buch es auch nach Deutschland schafft, ist unklar.

Master P muss seit einigen Monaten selbst mit einem Unglück umgehen: Seine Tochter Tytyana starb im Mai 2022 im Alter von 29 Jahren. Drogenmissbrauch und eine psychische Erkrankung sollen dabei eine Rolle gespielt haben.