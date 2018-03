Dinosaur Jr. veröffentlichen neue Single „Hold Unknown“

Dinosaur Jr. machten zuletzt durch die Ausmist-Wut ihres Sängers und Gitarristen aufmerksam: Im Oktober vergangenen Jahres räumte J Mascis seine Schränke aus und verkaufte altes Equipment auf der Internetplattform „Reverb“. Dazu erzählte er Anekdoten zu seinen Instrumenten in einem YouTube-Video:

Frei von Altlasten ist das Trio nun zurück mit neuer Musik: „Hold Unknown“ ist die erste Single von Dinosaur Jr. seit dem 2016 veröffentlichten Album GIVE A GLIMPSE OF WHAT YER NOT. Der Song ist Teil des Single-Programms des US-amerikanischen Fernsehsenders und Streaming-Services „Adult Swim“. Ihr könnt ihn hier anhören: