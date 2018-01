DJ Koze kündigt sein neues Album mit der Single „Seeing Aliens“ an

Man selbst könne gar nicht entscheiden, wie man die Musik von DJ Koze hört. Er entwerfe seine eigene Welt, die man betreten darf oder eben nicht – heißt es zumindest in einer Pressemitteilung über den aus Flensburg stammenden DJ.

Nun hat er zum vierten Mal seine eigene Welt erschaffen – in Form das neuen Albums KNOCK KNOCK, das am 4. Mai 2018 auf seinem eigenen Label Pampa Records erscheinen wird. Vorab gibt es bereits einen ersten Song namens „Seeing Aliens“ zu hören, aber auch die B-Seite „Nein König Nein“.

Für das kommende Album KNOCK KNOCK holte DJ Koze sich einige namhafte Kollegen mit ins Boot, unter anderem Róisín Murphy, José González und Sophia Kennedy, die im April 2017 ihr Debüt bei Pampa Records veröffenlichte. Die Platte kann auf der Homepage von Pampa Records vorbestellt werden.

Die Tracklist von KNOCK KNOCK:

1. „Club der Ewigkeiten“

2. „Bonfire“

3. „Moving in a liquid“ (feat. Eddie Fummler)

4. „Colors of autumn“ (feat. Speech of the band Arrested Development)

5. „Music on my teeth“ (feat. José González)

6. „This is my rock“ (feat. Sophia Kennedy)

7. „Illumination“ (feat. Róisín Murphy)

8. „Pick up“

9. „Planet Hase“ (feat. Mano le tough)

10. „Scratch that“ (feat. Róisín Murphy)

11. „Muddy Funster“ (feat. Kurt Wagner)

12. „Baby (how much i LFO you)“

13. „Jesus“

14. „Lord knows“

15. „Seeing Aliens“

16. „Drone me up, Flashy“ (feat. Sophia Kennedy)

Pampa Records PR