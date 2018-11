Drangsal zeigt sich verletzlich und in Strapsen im Video zu „Und Du? Vol II“

Drangsal hat das Musikvideo zu „Und Du? Vol II“ von seinem aktuellen Album ZORES veröffentlicht. In dem als Kurzfilm inklusive Prolog angelegten Clip entpuppt sich eine Geschichte, in der wir Max Gruber aka Drangsal – aussichtslos an Geräte in einem Krankenbett angeschlossen – auf verletzlichste Weise vorfinden. Schauspieler Lars Eidinger besucht den Patienten und zeigt nicht gerade Mitgefühl für den in Strapsen daliegenden Drangsal. Weder Maler Daniel Richter, der extra zum Videodreh ein neues Werk anfertigte, noch ein gutes Dutzend nackter Statisten können Eidingers hasserfüllte Figur stoppen. Klingt alles, als sei es nicht gerade jugendfrei? Wir sagen mal so: FSK 12 würde dieser Film nicht erhalten.

Die Regie zu Drangsals neuen Video „Und Du? Vol II“ führte einmal mehr Max Wiedenhofer – dem Drangsal die „Schuld“ am Schmuddel anheftet:

„Bis auf das Tragen von Jockstrap und Strapsen — auf das ich bestand — habe ich keine einzige Idee selber eingebracht. Alles, was Du siehst, entsprang der verkommenen Fantasie des Regisseurs Maximilian Wiedenhofer.“

Schaut Euch sowohl den Prolog als auch das Video zu „Und Du? Vol II“ hier an:

Drangsal wird „Und Du?" sicher auch auf seiner aktuellen Tour live zum Besten geben. Noch bis in den März 2019 hinein ist der Musiker auf „No Sleep Til Harieschaim"-Tour durch Deutschland: Alle Termine findet Ihr hier im Überblick:

Hannover, Cafe Glocksee, TICKETS KAUFEN

Berlin, SO36, AUSVERKAUFT

Hamburg, Uebel & Gefährlich, AUSVERKAUFT

Leipzig, UT Connewitz, AUSVERKAUFT

Mannheim, Alte Feuerwache, TICKETS KAUFEN

Köln, G loria, AUSVRKAUFT