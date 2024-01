Dschungelcamp: Kim Virginia enthüllt angebliche Nacht mit The Weeknd

„Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift“, sagte Twenty4Tim dazu.

Das Dschungelcamp sorgt wieder einmal für Schlagzeilen, diesmal jedoch nicht wegen extremer Prüfungen oder dramatischer Abschiede. Sondern aufgrund eines Sex-Talks zwischen den Camper:innen Kim Virginia und Twenty4Tim. Die 28-Jährige hat behauptet, eine Nacht mit einem weltbekannten Star verbracht zu haben. Ihre Erzählung handelt dabei von dem Musiker The Weeknd.

„Hört sich an wie Wochenende“

Die Enthüllung erfolgte während einer Unterhaltung am Lagerfeuer, in der auch Gespräche über Sex-Stellungen und besondere Orte nicht ausgespart wurden. Dabei verriet der Influencer Twenty4Tim, dass er auf Sänger und Rapper steht. Kim Virginia behauptete daraufhin: „Ich hatte mal was mit einem Rapper. Hört sich an wie Wochenende.“ Ihr Gesprächspartner fragte dann: „The Weeknd?“ Woraufhin sie nickte. Der 23-Jährige war sichtlich überrascht und konnte kaum glauben, dass die Trash-Reality-TV-Darstellerin tatsächlich behauptete, eine intime Beziehung mit dem erfolgreichen Musiker gehabt zu haben. „Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift“, entfuhr es ihm.

Allerdings scheint die angebliche Begegnung schon einige Zeit zurückzuliegen, denn Kim Virginia äußerte sich kritisch über den aktuellen Status des Künstlers: „Der war ja nicht immer so. Jetzt ist er ja der Weltstar des Grauens.“ Ob die Behauptungen der Wahrheit entsprechen oder eher dem Wunsch nach Aufmerksamkeit geschuldet sind, bleibt dabei unklar.

Alles nur für mehr Sendezeit?

Dolly Buster, ehemalige Dschungelcamperin, kommentierte die aufkommenden Spekulationen und den Sex-Talk der aktuellen Teilnehmer:innen. Sie sehe darin eine geschickte Strategie, um die eigene Sendezeit zu erhöhen: „Wenn du natürlich Prominente nennst und das im Zusammenhang mit Sex oder Sex-Fantasien, dann sendet man das und so schürft man natürlich an seiner Sendezeit, ganz logisch.“