Dua Lipa live in Berlin: Tickets, Termine, Vorverkauf

Für ein Konzert kommt Dua Lipa im Sommer nach Deutschland – alle Infos zum Gig hier.

Dua Lipa hat für den Sommer 2024 einige Shows angekündigt – einen Auftritt wird sie auch in Deutschland haben. Und zwar gibt sie am 05. Juni 2024 in der Waldbühne Berlin ein Konzert.

Ticketvorverkauf

Die ersten Tickets gibt es schon ab Mittwoch, den 20. März – und zwar hier vorzubestellen.

Der allgemeine Vorverkauf startet dann am Freitag, den 22. März, um zehn Uhr. Hier könnt ihr Karten ergattern.

Dua Lipa live 2024 – Termine im Überblick

05.06. Berlin / Deutschland – Waldbühne

09.06. Pula / Kroatien – Arena Pula

12.06. Nîmes / Frankreich – Arènes de Nîmes

13.06. Nîmes / Frankreich – Arènes de Nîmes

Neues Album RADICAL OPTIMISM

Am 03. Mai erscheint außerdem die neue Platte von Dua Lipa – RADICAL OPTIMISM.

Das Album wird insgesamt elf Tracks umfassen, in denen sich die UK-Musikerin vor allem mit den verschiedenen Phasen der eigenen Identitätsfindung auseinandersetzt. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „Auf der einen Seite schwelgt die Londonerin zwischen purer Freude und Glück, auf der anderen Seite zwischen Trauer und neu gewonnener Klarheit. Sie beschreibt schwere Abschiede und verletzliche Anfänge, die zuvor drohten, ihre Seele zu belasten.“